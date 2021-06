Previsioni meteo 2 giugno 2021: Festa della Repubblica con il sole

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 2 giugno 2021: cieli sereni su tutta l’Italia con l’anticiclone, possibili piogge solo su zone occidentali del Piemonte e Alpi orientali

Un robusto campo di alta pressione continua ad estendersi sull’Europa centrale, determinando condizioni meteo stabili e soleggiate anche sull’Italia. La giornata di oggi, Festa della Repubblica, trascorrerà dunque in compagnia del sole su tutta la Penisola. Attenzione solo a possibili temporali pomeridiani sulle aree occidentali del Piemonte e Alpi orientali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la fase stabile proseguirà anche nei prossimi giorni, quando l’anticiclone africano porterà anche ad un aumento del caldo. Sembra sempre più probabile un brusco cambiamento tra sabato e domenica, quando un nucleo instabile dovrebbe raggiungere le regioni del Nord e del Centro, dove avremo piogge e temporali.

Intanto per oggi, mercoledì 2 giugno 2021, al Nord Italia al mattino nubi sparse e piogge sulle Alpi centro-occidentali e Piemonte, asciutto altrove e sereno sui settori adriatici. Aumento dell’instabilità al pomeriggio con piogge su Alpi, Appennino settentrionale e Liguria, più asciutto sulle altre regioni. Migliora in serata con cieli poco nuvolosi e dei residui piovaschi sulle Alpi orientali.

Al Centro al mattino irregolarmente nuvoloso su Toscana e Alto Lazio ma con tempo asciutto, sereno o poco nuvoloso altrove. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio con piogge nelle zone interne tra Lazio e Abruzzo. Sereno o poco nuvoloso in serata con tempo asciutto.

In Toscana tempo stabile al mattino su tutta la regione ma con nuvolosità medio-alta in transito. Ancora molte nuvole anche nel pomeriggio su tutti i settori ma sempre con tempo in prevalenza asciutto. Si rinnovano condizioni di tempo stabile anche nelle ore serali.

Tempo stabile al mattino sulle regioni peninsulari con cieli poco nuvolosi, variabile con piogge su Sicilia e Sardegna meridionale. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo, con piogge isolate sui rilievi sardi. Migliora in serata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e tempo asciutto, residue piogge nelle zone interne della Sicilia.

In Calabria molte nuvole in transito sulla regione sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo in prevalenza asciutto, salvo locali piogge possibili sui rilievi interni. Sereno o poco nuvoloso dalla serata.

Temperature minime in generale aumento e massime in calo sui settori tirrenici e Isole, in aumento altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.