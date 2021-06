Umberto Canino torna con il nuovo singolo “Nevrosi”: il brano, disponibile sulle piattaforme digitali, vede il featuring di Francisback

“Nevrosi” è il nuovo singolo di Umberto Canino feat. Francisback. “Nevrosi” è quella parte più nera della nostra anima, l’orlo dell’abisso dove vorremmo rialzarci, ma non ne abbiamo la forza a causa dei piaceri del male che hanno il sopravvento.”Io ti ho lasciata, tutto in me è cambiato, sono tornato, i miei lunghi respiri, non sento più lo schifo del tuo odore in me”. Le parole della canzone di Canino, valorizzate da Francisbak sanno di vita stracciona e di un’amore tossico.

UMBERTO CANINO

Artista versatile che spazia tra musica, teatro, cinema, TV è un cantautore siciliano di adozione romana, viene presentato al grande pubblico dal suo padrino musicale Renato Zero che gli consegnerà una canzone “Primavera verrà”.

Alla fine degli anni ‘90 gli viene assegnato il premio della critica “O.M.J.E.T.” (associazione giornalisti e scrittori del Mondo mediterraneo) per il suo impegno nel sociale, nei temi e nelle sonorità e le coreografie dei suoi spettacoli.

Alla fine del 2000 esce il suo Cd “Era Ora” prodotto dalla “New Saint Claire”, suonato da grandi nomi della musica. ( Balestrieri, Pignatelli, Rinalduzzi, Ciccaglioni, Senese e tanti altri. Sensibile alla tematica dei diritti dell’uomo nel CD anticipa l’album che contiene “Chador”, con il quale affronta il tema del velo islamico. “Rielabora “Alla fimminisca” un brano in siciliano del ‘700.

A distanza di anni, Canino presenta un suo nuovo lavoro dal titolo “15passi” direttamente dal carcere di Rebibbia in collaborazione con Telethon.

2015 esce il singolo “Grido”, in collaborazione con il rapper marocchino Zak Munir e un giovane artista pop Alecreed, un brano volto al sociale che affronta il fenomeno dell’ Immigrazione.

Oggi l’artista si occupa di produzioni musicali, teatrali e format televisivi.

Collabora con la storica Etichetta discografica “Rossodisera” come artista e produttore di nuovi artisti.

