Le Mans Cup: Peccenini pronto per Le Castellet

Peccenini torna in azione a Le Castellet nella Le Mans Cup: il pilota milanese affronta il secondo round 2021 al volante della Duqueine-Nissan LMP3 condivisa con l’irlandese Carey

È in programma sul tracciato del Paul Ricard il secondo impegno stagionale di Pietro Peccenini nella Michelin Le Mans Cup 2021. Il 4 e 5 giugno il pilota milanese classe 1973 ritroverà l’abitacolo della Duqueine D08 motorizzata Nissan della classe LMP3 insieme al driver irlandese Cian Carey lungo i 5,8 chilometri del circuito che sorge a Le Castellet, nel Sud della Francia.

Dopo un incoraggiante esordio assoluto nella competitiva serie europea dell’Automobile Club de l’Ouest e un’emozionante rimonta in gara nel primo appuntamento stagionale disputato a metà aprile a Barcellona, il portacolori del team lombardo diretto da Stefano Turchetto torna a battagliare in pista tra le 33 vetture in gara, delle quali ben 26 iscritte in una sempre più agguerrita classe LMP3. Peccenini e Carey inizieranno la loro seconda esperienza in Le Mans Cup con il test del giovedì. Poi venerdì sono in programma le due sessioni di prove libere, alle 11.10 e alle 17.10 e quella dedicata ai piloti bronze alle 14.40. Sabato 5 giugno la giornata clou con le qualifiche per la classe LMP3 previste alle 12.35 e che decideranno la griglia di partenza della gara di due ore in programma alle 16.00. Diretta live sul sito www.lemanscup.com .

Peccenini dichiara: “Torniamo in pista dopo quasi due mesi, finalmente, sarà fondamentale ripassare in modalità-pilota già nei primi minuti del test pre-gara, focalizzarsi immediatamente sull’impegno. Oltre al fattore mentale, arriviamo a Le Castellet con due obiettivi principali: il primo divertirsi, il secondo concretizzare il risultato migliorandoci rispetto a Barcellona, dove in partenza siamo stati incolpevolmente relegati in ultima posizione a causa di un testacoda di un rivale. Il team al momento è ai suoi massimi livelli, tutta la squadra sta lavorando benissimo, l’ha dimostrato proprio all’esordio 2021, e Cian è davvero motivato. Possiamo ripartire con serenità e fiducia nel nostro potenziale”.

Classe ’73, Pietro Peccenini vanta una decennale carriera nel mondo delle Formula, dove tra VdeV e Ultimate Cup Series a livello internazionale ha conquistato quattro titoli personali nel Challenge Monoposto al volante della F.Renault 2.0. Nel 2020 il passaggio alle “ruote coperte” al volante della Duqueine D08, basata su un telaio monoscocca in carbonio ed equipaggiata con un propulsore V8 Nissan da 5000cc e oltre 460 cavalli. Peccenini ha così disputato la sua prima stagione nell’endurance internazionale cogliendo una brillante vittoria alla 4 Ore di Magny-Cours nel Challenge Proto. Ora la stagione d’esordio in Le Mans Cup. Il campionato prevede sei round con gare da 2 ore e tappa anche a Monza in luglio e a Le Mans in agosto nel contesto della leggendaria 24 Ore (in questa particolare occasione la gara della Le Mans Cup si disputa generalmente sulla distanza di 3 ore).

2021 Le Mans Cup calendar: 17 apr. Barcelona; 5 june Le Castellet; 10 july Monza; 21 aug. Road to Le Mans; 18 sept. Spa; 24 oct. Portimao.