La Pellicola d’Oro: annunciate le nomination

Edizione 2021 de La Pellicola d’Oro: selezionate le cinquine delle dodici categorie in concorso e della Fiction

Il direttore Artistico Enzo De Camillis presenta l’XI Edizione 2021 de La Pellicola d’Oro. Hanno partecipato alla prima selezione 80 film nominando le cinquine delle dodici categorie in concorso e della Fiction, (concluse il 15 maggio da una giuria costituita da 230 professionisti addetti ai lavori).

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo l’importanza di portare alla ribalta quei “mestieri” che hanno un ruolo fondamentale per la realizzazione di un film e allo stesso tempo, sconosciuti o non correttamente valutati. Parliamo dei titoli di coda di un prodotto filmico, riconoscendo mestieri come il macchinista o la sarta di scena. Dagli effetti speciali agli Stuntman, dalle sartorie cine-teatrali ai costruttori di scene. Accanto a questi professionisti non mancano, come ogni anno, premi speciali assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera.

Qui di seguito le nomination delle cinquine per la Sezione Cinema e le terne per la Sezione Fiction.

SEZIONE CINEMA

DIRETTORE DI PRODUZIONE

FILOSA ANDREA– LA REGOLA D’ORO PACETTI PRISCILLA– FIGLI PERISA ALESSANDRO – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE TARANTINO ROSSELLA – VOLEVO NASCONDERMI VESIGNA BERNARDO – NON ODIARE



OPERATORE DI MACCHINA

CANEVARI INTOPPA EMILIANO– FIGLI D’ONOFRIO SIMONE – 18 REGALI GEBBIA GIOVANNI – GLI ANNI PIU’ BELLI MASSACCESI DANIELE – LA VITA DAVANTI A SÉ SORRENTINO ANGELO – LETTO N°6



CAPO ELETTRICISTA

DE BLASIS GIORDANO– VOLEVO NASCONDERMI MELONI GIUSEPPE – FIGLI RELURINI PAOLO – LA REGOLA D’ORO SARTORINI PAOLO – IL GRANDE PASSO ZACCARIA FRANCESCO – LA VITA DAVANTI A SÉ



CAPO MACCHINISTA

BOSI PIETRO – FIGLI FABBRIANI SANDRO – GLI INDIFFERENTI FUMELLI FABIO – MAGARI GIUSSANI MARCO VALERIO – PERMETTE? ALBERTO SORDI ROCCHETTI LUIGI – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE



ATTREZZISTA DI SCENA CENNAME STEFANO – LACCI D’ACHILLE MAURIZIO – GLI ANNI PIU’ BELLI GIOVANNINI UGO – PERMETTE? ALBERTO SORDI PICCIARELLI STEFANO – VOLEVO NASCONDERMI STEFANI CLAUDIO – FIGLI



SARTA DI SCENA

ACHWEIGGL KATJA – VOLEVO NASCONDERMI CASABURI MARTA – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE MARTA CRISTINA – FIGLI SCIOTTI LAURA – PERMETTE? ALBERTO SORDI SEGHETTI PAOLA – MISS MARX



TECNICO EFFETTI SPECIALI

ANDOLFI FRANCESCO – UN CIELO STELLATO SOTTO IL GHETTO DI ROMA AGOSTINI RENATO – IL GRANDE PASSO GALIANO FRANCO – TUTTI PER 1 E 1 PER TUTTI GALIANO PAOLO– VOLEVO NASCONDERMI TRAVERSARI FABIO – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE



SARTORIA

ANNAMODE – PERMETTE? ALBERTO SORDI IL COSTUME – GLI ANNI PIU’ BELLI LA BOTTEGA DI ALICE – FIGLI RANCATI – TUTTI PER 1 E 1 PER TUTTI TIRELLI – VOLEVO NASCONDERMI



CAPO COSTRUTTORE

D’ISANTO DARIO – LETTO N°6 DANZER ALEXANDER – ABBI FEDE LAURENZI ROBERTO – 18 REGALI MAINO DONATO – LA VITA DAVANTI A SÉ NARDONI TIZIANO – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE



MAESTRO D’ARMI

DELL’ACQUA OTTAVIANO – 18 REGALI GUERRA DIEGO – NON ODIARE NOVELLI EMILIANO – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE SAVINO GIORGIO – IL LEGAME STEFANELLI MARCO – TUTTI PER 1 1 PER TUTTI



CREATORE EFFETTI SONORI

AMICI PAOLO – LACCI LEPROTTI LUCA – VOLEVO NASCONDERMI PERRI MIRKO – L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE PERSICO MATTINA – LA BELVA PREZIOSI MASSIMILIANO – PADRENOSTRO



ATTORE PROTAGONISTA

GASSMANN ALESSANDRO – NON ODIARE GERMANO ELIO – VOLEVO NASCONDERMI LEO EDOARDO – 18 REGALI MASTANDREA VALERIO – FIGLI PESCE EDOARDO – PERMETTE? ALBERTO SORDI



ATTRICE PROTAGONISTA

BRUNI TEDESCHI VALERIA– GLI INDIFFERENTI CORTELLESI PAOLA – FIGLI DE ANGELIS MATILDA– L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE LANCIOTTI PIA – PERMETTE? ALBERTO SORDI ROHWACHER ALBA – LACCI



SEZIONE FICTION

DIRETTORE DI PRODUZIONE

BIANCHINI SABINA – IO TI CERCHERO’ CERABINO ENRICO – ROMULUS STELLA ALESSANDRO – VITE IN FUGA



OPERATORE DI MACCHINA

ALDI GIANNI – I TOPI ANDREI LUIGI – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME CECCARELLI MATTEO – IO TI CERCHERO’



CAPO ELETTRICISTA

BELLI MAURO– IO TI CERCHERO’ SCEPI FABIO – ROMULUS TANCREDI GIOVANNI – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME



CAPO MACCHINISTA

FUMELLI FABIO – ROMULUS ORAZI MAURIZIO – VITE IN FUGA RICCI FLAVIANO – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME



ATTEZZISTA DI SCENA

AURELI MARCO – LUNA NERA CERACCHINI MICHEAL – ROMULUS FURLLANI ENRICO – IO TI CERCHERO’



SARTA DI SCENA

ANZELLOTTI MELISSA – ROMULUS CONTARDI ORLANDA – COME UNA MADRE TADDEO GIANNA – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME



TECNICO EFFETTI SPECIALI

CORRIDORI MAURIZIO – LUNA NERA GALIANO FABIO– ROMULUS RICCI LUCA – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME”



CAPO COSTRUTTORE

NARDONI TIZIANO– ROMULUS PETROLINI MASSIMO – DOC – NELLE TUE MANI RUSSO ANTONINO – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME



TRUCCO E PARRUCCO

BORGHESI DONATELLA – IO TI CERCHERO’ MURA SAMATKA – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME PRESTOPINO DIEGO – LUNA NERA



FONICO DI PRESA DIRETTA

CARITO GAETANO – L’AMICA GENIALE – STORIA DI UN NUOVO COGNOME CATANZARO GIANPAOLO – IO TI CERCHERO’ PORCARI FILIPPO – VITE IN FUGA



ATTORE PROTAGONISTA

ARGENTERO LUCA – DOC NELLE TUE MANI GASSMANN ALESSANDRO – IO TI CECHERO’ GIOE’ CLAUDIO – VITE IN FUGA



ATTRICE PROTAGONISTA

GIOLI MATILDE– DOC – NELLE TUE MANI SANSA MAYA – IO TI CERCHERO’ VALLE ANNA – VITE IN FUGA