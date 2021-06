Helicobacter pylori: aumenta la resistenza agli antibiotici

Studio conferma la correlazione positiva tra il consumo di macrolidi e chinoloni nella comunità e la corrispondente resistenza all’Helicobacter Pylori nei Paesi europei

L’infezione da Helicobacter pylori (H. pylori) si verifica quando il batterio H. pylori infetta lo stomaco. Questo di solito accade durante l’infanzia. È presente in più della metà delle persone nel mondo ed è una causa comune di ulcere peptiche.

La maggior parte delle persone non si rende conto di avere un’infezione da H. pylori, perché non si ammala mai ma nel caso in cui una persona sviluppi segni e sintomi di ulcera peptica, il medico probabilmente prescriverà il test per l’infezione da H. pylori che, se presente, può essere trattata con antibiotici.

“Dal 2010, è stata osservata a livello globale una marcata diminuzione dell’efficacia della tripla terapia standard, che ha portato alla raccomandazione di prescrivere terapie quadruple.

È stato dimostrato che le terapie quadruple raggiungono percentuali di successo più elevate rispetto alla tripla terapia standard, ma possono causare eventi avversi più frequenti e portare a una maggiore resistenza antimicrobica” hanno scritto Francis Mégraud, professore di batteriologia presso l’Università di Bordeaux in Francia, e colleghi.

“In questo contesto, i sondaggi di prevalenza puntuale eseguiti regolarmente per aggiornare i tassi di resistenza sono di grande valore per ottimizzare le scelte terapeutiche e per continuare a utilizzare la tripla terapia standard quando possibile.”

L’ obiettivo di questo studio era valutare in modo prospettico i tassi di resistenza agli antibiotici nei ceppi di Helicobacter pylori in Europa nel 2018 e studiare il legame tra il consumo di antibiotici nella comunità e i livelli di resistenza di H. pylori nei diversi paesi.

Nello studio osservazionale, multicentrico, i ricercatori hanno analizzato 1.211 pazienti con H. pylori per valutare la proporzione dei tassi di resistenza agli antibiotici e i corrispondenti fattori di rischio. Hanno inoltre studiato il legame tra il consumo di antibiotici nella comunità e i livelli di resistenza utilizzando modelli misti lineari generalizzati.

Secondo la coltura di H. pylori e il test di sensibilità, i tassi di resistenza agli antibiotici erano del 38,9% per il metronidazolo, del 21,4% per la claritromicina e del 15,8% per la levofloxacina. Ulteriori analisi hanno prodotto un’associazione significativa tra la resistenza alla claritromicina e il consumo comunitario di macrolidi nel 2013 (rapporto del tasso di incidenza (IRR)=1,17; IC 95% 1,07-1,29), macrolidi ad azione intermedia (IRR=1,16; IC 95% 1,05-1,28) e macrolidi a lunga durata d’azione (IRR=1,8; IC 95% 1,11-2,92). C’era anche un’associazione significativa tra la resistenza alla levofloxacina e il consumo comunitario di chinoloni nel 2013 (IRR=1,57; IC 95% 1,29-1,92) e chinoloni di seconda generazione (IRR=1,63; IC 95% 1,31-2,03).

“Per la claritromicina, il tasso di resistenza è aumentato dal 2008 e continua a farlo, ma in misura minore rispetto al periodo compreso tra il 1998 e il 2008, indicando che in molti paesi è ancora necessario testare questo antibiotico prima di prescriverlo. Si osserva anche un aumento significativo per il metronidazolo, mentre la resistenza alla levofloxacina sembra essere stabile”, hanno concluso Megraud e colleghi. “Inoltre, è stata confermata la correlazione positiva tra la resistenza all’H. Pylori e il consumo dei corrispondenti antibiotici nella comunità”.

Questo studio conferma la correlazione positiva tra il consumo di macrolidi e chinoloni nella comunità e la corrispondente resistenza all’H. Pylori nei paesi europei. Pertanto, il trattamento con H. pylori con claritromicina e levofloxacina non deve essere iniziato senza test di sensibilità nella maggior parte dei paesi europei.

