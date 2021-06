I Fuga da Los Angeles debuttano con L’Una di notte

I Fuga da Los Angeles fanno il loro esordio discografico con il primo singolo “L’una di Notte”: il brano fuori sulle piattaforme digitali

“L’una di Notte” è il nuovo singolo della rockband italiana Fuga da Los Angeles.

Il brano ci parla di quanto facilmente ci si possa perdere nel tempo e nello spazio.

In una stanza con un orologio rotto e una finestra aperta che lascia entrare la luce della luna piena, guardando in cielo ci si chiede che ore siano: “È l’una di notte o Luna di notte?”.

Cosa sono realmente il tempo e lo spazio? Queste sono domande alle quali forse non verrà mai data risposta, dopotutto, però, anche essere confusi e non sapere, fa parte del gioco.

Il progetto Fuga da Los Angeles nasce a Dicembre 2019. Quattro musicisti italiani, di ritorno da un tour in California, si trovano a dover aspettare il volo per il loro rientro, che ritarda e viene riprogrammato per l’una di notte.

Per passare il tempo, tirano fuori gli strumenti ed iniziano a strimpellare, senza sapere che dalla loro jam nascerà il riff del loro primo brano in italiano.

Tornati a casa decidono di passare dalla lingua inglese a quella italiana, questa scelta si presenta prima come un ostacolo, poi come una grande opportunità creativa. Ne emerge una distesa di sonorità innovative, con sperimentazione di nuovi suoni e numerose influenze musicali, sempre rimanendo fedeli alle origini rock.

La padronanza della lingua gli permette di usare i testi per esplorare l’anima e l’essenza dell’essere umano.

Nel 2020 entrano nel radar di Sorry Mom!, affidando la direzione artistica a Marco Biondi e la produzione a Chicco Santulli.

