Andrés Calamaro rinvia il concerto in Italia

A causa della persistenza dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, il concerto di, previsto inizialmente il 30 maggio 2020 e poi rimandato al 29 maggio 2021,I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data, mentre è possibile acquistare i nuovi titoli di ingresso sul circuito ufficiale Ticketone.

Cantante, compositore e produttore argentino Andrés Calamaro vanta una carriera trentennale con 21 album dal vivo in studio ed è riconosciuto come una delle migliori rock star che cantano in spagnolo. Noto con fondatore dell’acclamata band Los Rodriguez negli anni 90, ha vinto ai Latin Grammy il premio per la Best Rock Song nel 2014 e 2017 e per il Best Rock Album nel 2008, oltre a diverse nomination negli anni.

Il suo ultimo album, Cargar La Suerte, ha ottenuto ben quattro nomination ai Latin Grammy: miglior album, miglior registrazione dell’anno, miglior album pop/rock e miglior canzone rock. Per le ultime due categorie, Calamaro si è aggiudicato la vittoria.

Andrés è stato in tournée in Spagna e in Sud America e si accinge a iniziare il tour europeo che toccherà Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Italia e Spagna. Durante le tappe di questo tour Calamaro eseguirà brani da Cargar la Suerte oltre che i suoi più grandi successi, tra i quali Flaca, Estadio Azteca e El Salmón. Il chitarrista sarà accompagnato sul palco da German Wiedemer (piano), Martin Brun (batteria), Julian Kanevsky (chitarre) e Mariano Dominguez (basso). Sarà uno show imperdibile.