Nusia e Frankie in digitale con Trinity remix

Nusia e Frankie online con “TRINITY – Karner H, Andrea Maiorino Remix” che celebra mezzo secolo dall’uscita nella colonna sonora di “Lo chiamavano Trinità”

In radio, già disponibile in digitale, “TRINITY – Karner H, Andrea Maiorino Remix” versione remix del singolo che celebra mezzo secolo dall’uscita nella colonna sonora di “LO CHIAMAVANO TRINITÀ” il film italiano ancora oggi campione d’incassi. Il brano composto nel 1970 da Franco Micalizzi con il testo di Lally Stott oggi viene interpretato da Nusia e Frankie pubblicato su etichetta New Team Music distribuito da Believe.

FRANCO MICALIZZI compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, compie i suoi studi musicali ed inizia poi la sua attività professionale a Roma, sua città natale.

Nel 1970 riceve l’incarico di comporre la sua prima colonna sonora, il film è “LO CHIAMAVANO TRINITA” diretto da E.B. CLUCHER, con Terence Hill e Bud Spencer. Questo film che, come è noto, riscuote un successo strepitoso sia in Italia che all’estero, inaugurando l’inizio di una nuova serie di Western all’italiana, decreta l’ingresso di FRANCO MICALIZZI nel novero dei compositori di Colonne Sonore.

A questo film ne seguono molti altri. È nel 1974 che compone le musiche de “L’ULTIMA NEVE DI PRIMAVERA”, il cui tema conduttore balza ai primi posti della Hit Parade discografica sia in Italia che all’estero, confermandolo compositore di successo.

Tra i molti film che seguirono ricordiamo: “IL PIATTO PIANGE” (dal romanzo di P. Chiara) – Regia di Paolo Nuzzi “ALLA MIA CARA MAMMA…” – Regia di Luciano Salce “GIOVANNINO” (dal romanzo di Ercole Patti) – Regia di Paolo Nuzzi ed una nutrita serie di film polizieschi, tra cui: “NAPOLI VIOLENTA” – “IL CINICO, L’INFAME E IL VIOLENTO” – “DA CORLEONE A BROOKLYN” – “ROMA A MANO ARMATA” – tutti diretti da Umberto Lenzi “DELITTO A PORTA ROMANA” – “DELITTO SULL’AUTOSTRADA” “IL FICCANASO” – diretti da Bruno Corbucci.

Nel 1975 e poi nel 1978 MICALIZZI si reca negli Stati Uniti dove compone e registra le colonne sonore di: “BEHIND THE DOOR” (titolo italiano: CHI SEI?) e “THE VISITOR” (titolo italiano: STRIDULUM).

Tra le Colonne Sonore da lui composte ricordiamo, inoltre altri due successi: “NATI CON LA CAMICIA” e “NON C’E’ DUE SENZA QUATTRO” entrambi diretti da E.B. Clucher con Terence Hill e Bud Spencer, ed ancora il film di produzione americana: “THE CURSE” (La Maledizione) – diretto da David Keith con Claude Akins, Will Wheaton and John Schneider.

La sua attività comprende anche diverse collaborazioni con la RAI per le musiche di alcune importanti fiction come: “ALBERT E L’UOMO NERO”, le 100 puntate della Serie Televisiva: “PASSIONI” su RAIUNO, il film televisivo in due puntate: “UN FIGLIO A METÀ” regia di Giorgio Capitani con Gigi Proietti andato in onda su RAI DUE. Ricordiamo, inoltre, sempre con la RAI. la sua collaborazione musicale al varietà televisivo “ DOMENICA IN “ nel 1979 con Corrado e nel 1986 con Elisabetta Gardini.

Molte sono anche le sigle composte da Micalizzi per famosi cartoni animati da LUPIN a TRIDER G 7 – UFO DYAPOLON e più di recente la sigla della serie TRANSFORMERS e le musiche del film a cartoni animati “BEN TORNATO PINOCCHIO”.

Nel 2006 Micalizzi ha composto la musica del corto VIC diretto dal debuttante figlio di Silvester Stallone, Sage.

Nell’Ottobre del 1991 fonda con Franco Migliacci e Domenico Modugno il Sindacato Nazionale Autori e Compositori (SNAC) di cui è ora Presidente.

Nel 2003 viene eletto nel CdA della SIAE ed in seguito diventa Consigliere del Presidente.

Nel 2005 Micalizzi ha formato un’orchestra di 18 elementi, la BIG BUBBLING BAND, con la quale ha iniziato a tenere, con crescente successo, una serie di concerti nel corso dei quali la Band esegue le sue numerose colonne sonore ed in particolare i temi dei “polizieschi all’italiana” degli anni 70 e 80, molto richiesti da un pubblico di appassionati (tra questi il regista Quentin Tarantino che di recente ha inserito nella colonna sonora del film GRINDHOUSE – A PROVA DI MORTE la versione originale del tema del film ITALIA A MANO ARMATA). Inoltre, molti artisti HIP HOP in Italia e soprattutto negli USA utilizzano campionamenti tratti dai suoi temi polizieschi per brani “Rap” di successo. Da menzionare I concerti della Band alla Casa del Jazz di Roma il 24 ottobre del 2005 ed a Firenze, nella settecentesca Villa delle Pavoniere, durante l’ultimo “Pitti Uomo”. In particolare, va segnalato il concerto tenuto al ROLLING STONE di Milano il 30 maggio 2006 che ha riscosso notevole successo ed al quale hanno partecipato vari artisti HIP HOP come rapper, DJ, Breakdancer. Per il suo contenuto innovativo questo concerto è ormai annoverato tra gli spettacoli musicali di tendenza ed è stato ripetuto a grande richiesta al TEATRO PALLADIUM di Roma il 20 dicembre del 2006. Grande successo ha riscosso anche il concerto all’HOTEL MARTINEZ di Cannes durante il MIDEM. Altri concerti da segnalare a VILLA CELIMONTANA JAZZ ed al CIRCOLO DEGLI ARTISTI di Roma i Concerti al PARCO SHUSTER di Roma sia nel 2017 che nel 2018.

Recente è la sua partecipazione, come direttore d’orchestra, allo show TV di Canale 5 “PANARIELLO NON ESISTE”.