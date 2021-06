Cosa cambia nella nuova edizione di X Factor

Mettere al centro la musica, senza limiti. E’ questo l’obiettivo della nuova edizione di X Factor in arrivo a settembre su Sky e Now. Per la prima volta nella storia del programma, quella in preparazione sarà una stagione senza categorie, che saluta quindi i limiti di sesso, età e formazione (solisti o band). L’idea è quella di creare squadre più eterogenee, accomunate solamente dal tipo di proposta musicale.

Un rinnovamento su tutta la struttura portante, che vede tra le novità anche l’arrivo di Ludovico Tersigni come nuovo conduttore. A non cambiare però, c’è la giuria, composta per il secondo anno consecutivo da Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone e Hell Raton. Sono stati proprio loro, ad annunciare con un video le novità di X Factor.