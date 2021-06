Cina: il governo autorizza tre figli a coppia

Calo record delle nascite in Cina: il governo autorizza fino a tre figli a coppia. Nel 2013 era arrivata l’estensione a due

Troppe poche nascite, e così il governo della Cina ha deciso di estendere da due a tre il numero di figli che ogni famiglia può avere. La decisione, come riferisce l’agenzia di stato Xinhua, è stata assunta dopo aver registrato un forte calo delle nascite: a inizio mese un report ha rivelato che gli ultimi dieci anni sono stati caratterizzati da una costante riduzione nei nuovi nati, raggiungendo la media di 1,3 bambini per ogni donna in età fertile. È la prima volta che il gigante asiatico osserva un declino simile dagli anni Cinquanta. La politica del controllo delle nascite è stata introdotta da Pechino nel 1979, concedendo alle famiglie di avere un solo figlio, pena il pagamento di sanzioni onerose. La strategia “del figlio unico”, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), è stata poi aggiornata nel 2013, consentendo fino a due figli a coppia.