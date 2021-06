Il 15 giugno Gardaland riapre ai visitatori

Il 15 giugno Gardaland inaugurerà ufficialmente la stagione 2021: apertura anticipata per Gardaland SEA LIFE Aquarium e Gardaland Adventure Hotel

Finalmente, dopo lunghi mesi di attesa, il 15 giugno Gardaland inaugurerà ufficialmente la stagione 2021; il Decreto Legge del 17 maggio ha infatti inserito i parchi divertimento tra le realtà che possono riprendere le proprie attività. Ecco il piano di riaperture di Gardaland Resort.

“Siamo davvero felici di tornare finalmente ad accogliere i nostri Ospiti e poter offrire loro giornate di divertimento e svago” ha dichiarato Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland “Ad attendere i Visitatori una grande e attesissima novità, LEGOLAND® Water Park Gardaland, il primo Parco Acquatico LEGOLAND® in Europa e il quinto nel mondo”.

Il Parco Acquatico, per il quale sono stati stanziati ben 20 milioni di euro, sarà interamente tematizzato LEGO® e sarà il primo al mondo costruito all’interno di un Parco Divertimenti non a marchio LEGOLAND. I piccoli Ospiti e le loro famiglie potranno finalmente scoprire le tantissime attrazioni e cimentarsi in esperienze uniche di costruzione LEGO.

Dopo aver varcato il grande Portale di Ingresso – dalla particolare forma ad arco in blu e bianco che ricorda una gigantesca onda – l’attenzione dei Visitatori verrà subito catturata dalla Miniland, un’ampia area nella quale sono stati ricostruiti i monumenti e i simboli più iconici del territorio italiano – dal Duomo di Milano al Colosseo, passando per la Torre di Pisa e la Basilica di San Marco a Venezia – per i quali sono stati utilizzati ben 4 milioni e 900mila mattoncini LEGO; ovviamente non poteva mancare un’area dedicata proprio a Gardaland con la rappresentazione delle attrazioni più amate, dall’iconico Albero di Prezzemolo alla scenografica Fuga da Atlantide fino ad arrivare al fantastico Gardaland Magic Hotel.

È possibile ammirare i monumenti sia da terra che dal suggestivo LEGO River Adventure, un corso d’acqua che attraversa gran parte dell’area del Parco Acquatico e che si può percorrere a bordo di gommoni – personalizzabili utilizzando grandi e morbidi mattoncini LEGO galleggianti – facendosi trasportare dalla leggera corrente del fiume.

Tante poi le attrazioni con giochi d’acqua come Beach Party con i suoi 7 scivoli e il grande secchio che a sorpresa riverserà una cascata d’acqua sui bambini e Jungle Adventures, con scivoli adatti a tutta la famiglia. Ci saranno aree dedicate alla creatività e alla scoperta come LEGO Creation Island dove poter costruire la propria barca con i mattoncini LEGO, decorare un grande castello di sabbia o utilizzare grandi blocchi morbidi per costruire muri giganti.

DUPLO® Splash è invece un’attrazione pensata per i più piccoli dove approcciarsi per la prima volta agli scivoli e imparare attraverso il gioco mentre la Pirate Bay, con la sua grande piscina, sarà il luogo ideale per tutta la famiglia per nuotare, rinfrescarsi o semplicemente rilassarsi; l’ingresso alla vasca graduale permetterà ai bambini di avventurarsi in acqua e divertirsi giocando con i personaggi LEGO fino a conquistare la fortezza dei pirati.

Nell’area sarà presente anche LEGOLAND Shop, il negozio LEGO dove tutti gli amanti dei mattoncini potranno acquistare i loro prodotti preferiti e trovare una gamma di articoli in esclusiva per continuare a vivere l’esperienza anche a casa. Infine, per una pausa veloce e golosa tra uno scivolo e un tuffo senza rinunciare alla qualità dell’offerta culinaria, gli Ospiti troveranno un punto ristoro tematizzato, l’Harbour Restaurant.

La sicurezza rimane un obiettivo fondamentale per Gardaland che continuerà ad applicare nel Parco, anche per la stagione 2021, il protocollo sviluppato lo scorso anno, per il quale era stato stanziato ben 1 milione di euro e che prevede, ad esempio, la limitazione degli ingressi giornalieri, la prenotazione obbligatoria della data di accesso al Parco e l’uso obbligatorio della mascherina.

Per tutte le attrazioni verranno adottate le massime precauzioni per garantire il divertimento in totale sicurezza: ogni attrazione verrà sanificata giornalmente e ad ogni ciclo d’imbarco e disimbarco; sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante il proprio giro in attrazione e la sanificazione delle mani prima di salire a bordo; per evitare assembramenti e limitare la permanenza in fila sarà possibile prenotare il proprio turno utilizzando l’App Qoda.

Il biglietto di ingresso online a data fissa al Parco ha un costo di 40 euro per gli adulti e di 35 euro per il ridotto. Disponibili anche gli Abbonamenti stagionali a Gardaland Park a partire da soli 49€.

LEGOLAND Water Park Gardaland si trova all’interno del Parco a tema Gardaland e l’ingresso è possibile soltanto acquistando un biglietto combinato Gardaland Park e LEGOLAND Water Park. Tutti i possessori di biglietti del Parco possono comunque accedere anche a LEGOLAND Water Park pagando un supplemento alle biglietterie o all’interno di Gardaland Park.

LEGOLAND Water Park Gardaland è una fantastica esperienza pensata per famiglie con bambini, per questo i minori di 12 anni non possono accedere a LEGOLAND Water Park se non accompagnati da un adulto mentre le persone maggiorenni non possono accedere a LEGOLAND Water Park se non come accompagnatori di uno o più bambini di età inferiore ai 12 anni.

Per l’acquisto dei biglietti e per ulteriori informazioni, consultare il sito www.gardaland.it.

Apertura anticipata per Gardaland SEA LIFE Aquarium e Gardaland Adventure Hotel

Dal 29 maggio, però, sarà possibile immergersi nelle suggestive atmosfere di Gardaland SEA LIFE Aquarium, l’Acquario tematizzato che offre un viaggio alla scoperta delle più belle creature che popolano le acque dolci e salate dell’intero pianeta, dal Lago di Garda fino alle profondità oceaniche. Due le novità, la nuova sala “Oceano Interattivo”, dove i bambini potranno disegnare i loro pesci preferiti che prenderanno vita in uno schermo tridimensionale e “A un passo dai Leoni Marini”, un’area esterna completamente rinnovata dove si potranno ammirare i simpatici animali ancor più da vicino. Anche a Gardaland SEA LIFE Aquarium – che sarà aperto tutti i giorni dalle 14 alle 18 – verrà applicato il protocollo di sicurezza di Gardaland.

Sempre dal 29 maggio, sarà possibile soggiornare presso Gardaland Adventure Hotel, caratterizzato dalle 100 ampie stanze interamente tematizzate dedicate al mondo dell’avventura, all’interno del quale sarà disponibile anche il Tutankhamon Restaurant – accessibile anche agli esterni previa prenotazione – e l’area acquatica Blue Lagoon, riservata a chi alloggia presso la struttura.

A partire dalla nuova stagione sarà possibile soggiornare con il proprio cane acquistando un servizio aggiuntivo – disponibile per tutti i pacchetti – che comprende un dog kit in camera (comprensivo di cuccia e ciotola pappa-acqua in comodato d’uso e un cartello “Fido in camera” da utilizzare per segnalare la presenza dell’animale in camera), area verde attrezzata, accesso ai ristoranti e possibilità di menu espresso dedicato con piatti bilanciati da un punto di vista nutrizionale. Altra novità è il servizio Gardaland Bike Sharing che consente agli Ospiti di noleggiare bici o e-bike per andare alla scoperta del territorio intorno a Gardaland Resort.

Dal 15 giugno sarà possibile soggiornare anche presso gli altri hotel del Resort.

L’offerta Estate 2021 – prenotabile online fino al 30 giugno per soggiorni fino al 3 ottobre – prevede uno sconto fino al 35% per un soggiorno in uno degli hotel comprensivo di pernottamento, prima colazione e ingresso a Gardaland SEA LIFE Aquarium.