Viatris pubblica il report di sostenibilità

Viatris, la casa farmaceutica nata a novembre 2020 dall’unione delle forze di Mylan e della divisione Upjohn di Pfizer nella quale erano confluiti i farmaci a brevetto scaduto, ha pubblicato il suo primo report di sostenibilità. Si rafforza il suo ruolo nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa e l’impegno nel rendere disponibile un accesso sostenibile a farmaci di alta qualità.

Nata meno di un anno fa, la nuova realtà occupa 40mila persone in oltre 70 Paesi con oltre 80miliardi di dosi vendute a livello mondiale. Per dare un’idea dell’impatto sulla salute dei farmaci di Viatris, i farmaci per l’Hiv prodotti da questa azienda per volume rappresentano oltre 5 volte tutti quelli di marca considerati nel loro complesso. Oggi, 11 milioni di persone usano i farmaci per l’Hiv prodotti da Viatris. Questo vale per altre patologie, basi pensare che sono ben 1400 le molecole approvate e prodotte da questa società per oltre 10 grandi aree terapeutiche. Ogni anno vengono investiti in ricerca e sviluppo oltre 500 milioni di dollari.

Il report offre una visione completa delle attività di Viatris in relazione agli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG) e delinea l’impegno portato avanti nel corso dello scorso anno in cinque aree principali: salute dei pazienti, salute dei collaboratori, salute ambientale, salute pubblica globale e salute della comunità. Il report include anche un approfondimento sul ruolo di Viatris nella lotta contro COVID-19.

Michael Goettler, CEO di Viatris, ha dichiarato: “Con solo metà della popolazione globale in grado di ricevere servizi sanitari essenziali – un dato ulteriormente aggravato dalla pandemia di COVID-19 – c’è molto da fare per assicurare un accesso sostenibile ai farmaci a livello globale.1 In Viatris, la nostra piattaforma globale e il nostro ampio portafoglio ci mettono nelle condizioni di poter fare la differenza. La sostenibilità è fondamentale per la nostra mission ed essenziale al raggiungimento delle nostre priorità di business. Crediamo che le aziende possano essere una forza positiva, per questo Viatris è orgogliosa di essere uno dei firmatari del Global compact dell’ONU e dei suoi 10 principi”.

Nell’ambito delle aree di focalizzazione individuate nel report, possiamo di seguito trovare alcune delle azioni implementate da Viatris.

Lotta contro COVID-19

• Tutelare la salute e la sicurezza dei colleghi e delle loro famiglie in tutto il mondo come principale priorità.

• Partecipare al trial SOLIDARITY dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), un impegno senza precedenti a livello globale per individuare possibili cure.

• Aumentare la produzione del farmaco antivirale remdesivir e continuare a lavorare con le autorità governative in India per ridurre ulteriormente il costo dei farmaci ed educare oltre 20.000 professionisti sanitari sull’utilizzo del prodotto durante la seconda ondata di COVID-19 nel 2021.

La salute dei pazienti

• Creare il Global Healthcare Gateway per offrire ai partner accesso immediato alla piattaforma operativa di Viatris, ampliando l’accesso ai farmaci per i pazienti e amplificando il nostro impegno strutturato in R&D.

• Soddisfare i molteplici bisogni dei pazienti attraverso i nostri sforzi in R&D, mantenendo al contempo il nostro fermo impegno verso la qualità e la compliance. Tra gli altri risultati raggiunti, nel 2020 abbiamo ricevuto l’approvazione per la prequalificazione (PQ) da parte dell’OMS per cinque nuovi prodotti per malattie infettive: uno per l’HIV, due per l’epatite C e due per la TB (tubercolosi). La prequalificazione permette l’approvvigionamento dell’ONU e di altri donatori multilaterali, e i processi di registrazione accelerata nei Paesi a basso e medio-basso reddito.

Salute dei collaboratori

• Sostenere una duplice focalizzazione sulla salute e il benessere dei collaboratori, e lo sviluppo dei talenti. Abbiamo supportato circa 10.000 dipendenti nel passaggio al lavoro da remoto e abbiamo adottato protocolli per tutelare la sicurezza dei lavoratori in presenza nei siti, introducendo al contempo nuove risorse come i training on-demand e gestiti da docenti virtuali, con 68.000 corsi completati, e 1.000 leader sono stati formati sul nuovo modello di coaching aziendale.

• Ampliare l’impegno dell’azienda per rafforzare la diversity e l’inclusione, tra cui la creazione dei primi quattro Employee Resource Groups della nostra organizzazione, dedicati alle persone di colore, alle donne, al mondo LGBTQ+ e ai genitori che lavorano.

Salute ambientale

· Impegnarci a realizzare analisi di scenario e dei potenziali rischi per stabilire nuove linee guida per la gestione del cambiamento climatico, dell’acqua e dei rifiuti. I risultati ispireranno gli obiettivi futuri in ogni area, inclusa la definizione di strategie e target basati sulla scienza.

· Aumentare l’utilizzo di energia rinnovabile di oltre il 400% in 5 anni e raggiungere l’obiettivo “zero rifiuti in discarica” in due ulteriori siti in India, portando il numero totale di siti a livello globale con questo status a 13.

Salute pubblica globale

· Confrontarsi con oltre 100 associazioni di categoria in oltre 40 Paesi su temi come equivalenti, biosimilari, farmaci originator, OTC, dispositivi medici, integratori alimentari e altri parafarmaci, oltre che con gruppi che operano all’interno del settore. Ricoprire ruoli di rilievo in oltre 25 associazioni di settore, educando e generando un impatto a livello globale, regionale e locale.

· Perseguire le priorità delle nostre politiche di advocacy, relazionandoci con partner, associazioni di pazienti e associazioni di settore per tutelare l’accesso a farmaci di qualità, costruire mercati più sani, rafforzare una fornitura dei trattamenti sicura e resiliente tra le frontiere.

Salute della comunità

· Donare oltre 500 milioni di dosi di farmaci, in un’ampia gamma di aree terapeutiche, a persone che ne hanno bisogno in tutto il mondo, colpite da emergenze o in situazione di povertà. Tali donazioni di prodotti hanno incluso aghi e penne per insulina e self-test HIV.

· Collaborare con Sesame Workshop per la creazione di risorse a supporto delle esigenze dal punto di vista sociale ed emotivo delle famiglie di diverse generazioni e in varie zone del mondo durante la pandemia di COVID-19.

Inoltre, l’Azienda ha menzionato come aree da cui trarre grande beneficio per il proprio futuro:

• Coinvolgere i collaboratori come driver principale per la realizzazione degli obiettivi aziendali di performance.

• Integrare la sostenibilità in tutto il business – dalla strategia alle attività – invece di trattarla come un programma o una campagna.

Lara Ramsburg, Head of Corporate Affairs, ha aggiunto: “Il nostro primo report sulla sostenibilità ci ha permesso davvero di esaminare e rafforzare il nostro impegno in tutta l’organizzazione per avere un impatto positivo e agire in modo responsabile. Il nostro impegno per la sostenibilità è un driver fondamentale della nostra performance. Poiché sappiamo che una buona salute è importante per tutti, ovunque, ci impegniamo a fare la nostra parte per fare una differenza significativa nella vita dei pazienti, dei nostri colleghi e delle comunità di tutto il mondo”.

Il contenuto e le attività presentate nel Report dimostrano come Viatris stia lavorando per consentire alle persone in tutto il mondo di vivere una vita più sana in ogni sua fase. La pubblicazione rafforza l’ambizione dell’azienda di ricoprire un ruolo da leader in qualità di nuovo modello di azienda che opera nell’ambito della salute, con un business model unico e differenziato, una piattaforma operativa di alta qualità e una chiara focalizzazione nel garantire che le priorità in termini di sostenibilità e gli impegni finanziari siano rispettati.

Durante la pandemia COVID-19 attualmente in corso, l’azienda continuerà a fornire aggiornamenti regolari sul proprio impegno nella sostenibilità attraverso il suo sito web e le piattaforme social. Le nostre priorità restano proteggere la salute e la sicurezza dei nostri collaboratori; produrre i medicinali indispensabili; mettere a disposizione le nostre risorse e competenze nello sforzo verso la prevenzione e il trattamento; e supportare le comunità in cui operiamo.