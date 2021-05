Siena Jazz: aperte le iscrizioni ai Seminari estivi

Sono aperte le iscrizioni alla 51a edizione dei Seminari Internazionali Estivi di Siena Jazz che si svolgeranno a Siena dal 24 Luglio al 7 Agosto 2021

Sono aperte le iscrizioni alla 51a edizione dei Seminari Internazionali Estivi di Siena Jazz che si svolgeranno a Siena dal 24 Luglio al 7 Agosto 2021.

Come da tradizione il nucleo dei docenti che parteciperà ai Seminari di Siena Jazz racchiude alcune delle eccellenze della scena jazz nazionale e internazionale, ed è per questo che i Seminari sono considerati dal MIBACT un’esperienza musicale di altissima formazione che negli anni ha saputo richiamare a Siena, e quindi in Italia, studenti di tutti e cinque i continenti favorendo il loro incontro, il confronto dei personali linguaggi musicali, l’armonizzazione tra culture di paesi diversi, la condivisione della passione e l’amore per questa musica.

Ecco il prestigioso elenco dei docenti di questa edizione: Theo Bleckmann, Michael Mayo, Sara Serpa, Diana Torto, Avishai Cohen, Fulvio Sigurtà, Ambrose Akinmusire, Giovanni Falzone, Maurizio Giammarco, Miguel Zenon, Ben Wendel, Achille Succi, Roberto Cecchetto, Nir Felder, Federico Casagrande, Gilad Hekselman, Stefano Battaglia, Shai Maestro, Aaron Parks, Harmen Fraanjie, Paolino Dalla Porta, Matt Penman, Matt Brewer, Furio Di Castri, Roberto Gatto, Nasheet Waits, Ettore Fioravanti, Kendrik Scott, Francesco Martinelli, Enrico Rava.

La qualità dell’offerta formativa che pone Siena Jazz ai vertici dell’alta formazione artistica per la musica jazz in Europa, si completa con il seguente programma:

– 56 laboratori musicali – numero chiuso a 90 studenti

– 2 lezioni Magistrali sulle tematiche del Jazz dei nostri giorni

– 2 lezioni giornaliere di tecniche dell’improvvisazione applicate allo strumento

– 2 lezioni giornaliere di musica d’insieme

– 1 lezione giornaliera di Storia ed estetica del Jazz nella prima settimana del corso

-106 esibizioni serali di studenti e docenti dei corsi nei quindici giorni di lezione

e con le seguenti attrezzature e strumentazione a disposizione degli studenti:

– 21 aule didattiche completamente attrezzate

– 21 impianti Hi-Fi

– 18 pianoforti a coda o mezza coda

– 32 pianoforti elettronici

– 25 batterie complete

– 30 amplificatori da basso

– 30 amplificatori da chitarra

– 40 computer Apple iMac

– Connessione internet a banda larga

Si sconsiglia di consultare il Regolamento dei Seminari Internazionali Estivi di Siena Jazz 2021 qui: https://www.sienajazz.it/seminari-estivi-di-siena-jazz/

Informazioni generali sui corsi

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento dei posti disponibili. Causa pandemia Covid-19 le classi non potranno ospitare più di sei studenti, pertanto ai corsi saranno ammessi soltanto:

– 12 studenti di canto

– 12 studenti per tromba/trombone

– 12 studenti per pianoforte

– 12 tudenti per chitarra

– 12 studenti per batteria

– 12 studenti per contrabbasso e basso elettrico

– 12 studenti per sax tenore, sax alto e soprano

– 6 studenti per la Special Master class con Enrico Rava

Sicurezza

Siena Jazz ha prodotto un protocollo di sicurezza molto ferreo e articolato, in modo da alzare il più possibile i livelli di sicurezza per i propri studenti, i docenti e il Personale, al fine che tutti si possano dedicare con la massima concentrazione e la dovuta serenità alla musica.

Tutte le mattine i locali verranno sanificati, i bagni lo saranno due volte al giorno. Le aule sono corredate con 80 pannelli di policarbonato di 2m di altezza e 1m e 50cm di lunghezza. Sono obbligatorie le mascherine, il distanziamento di oltre 1m., la disinfezione delle mani e degli strumenti musicali, l’areazione dei locali dopo ogni lezione. Personale apposito vigilerà al corretto mantenimento delle norme di sicurezza.

Siena Jazz

Accademia Nazionale del Jazz

Fortezza Medicea, 10

53100 – Siena

www.sienajazz.it