Scossa è il nuovo singolo di Spumante

Dopo il successo dell’EP “Bon Voyage” e del disco “E tu invece come stai?” (Woodworm), Spumante torna con un nuovo coinvolgente singolo, intitolato “Scossa”.

In pieno stile indie-pop, confeziona una ballad suggestiva dedicata all’irrequietezza data dai nostri conflitti interiori. Synth, chitarre e batterie riverberate accompagnano il testo, intimo e sincero, che esplode in un ritornello da stadio, liberatorio, da cantare a squarciagola.

Dentro di noi abbiamo mille voci, che ci guidano, ci confondono, ci soffocano. Sbagliamo, ci rattristiamo, ci mettiamo all’angolo, ma alla fine non ci arrendiamo mai. Perché, nonostante la confusione, basta l’amore – o una canzone – a darci la scossa per rimanere in piedi.

Spumante aka Elia Perrone è un cantautore, musicista e producer toscano. Dopo 10 anni di musica elettronica, ha trovato nel pop una via d’espressione.

SPUMANTE PARLA DI “SCOSSA”

“Scossa” è un pianto disperato dovuto a porte in faccia chiuse troppo in fretta nella vita.

È il primo singolo dopo l’album d’esordio uscito a maggio 2020, nella prima quarantena.

In questo anno di continui litigi tra le mie personalità, i piani e le certezze erano svaniti nel nulla. Come un grido disperato è venuta fuori questa canzone, che in qualche modo mi ha salvato dal perdermi in luoghi oscuri.

Lotte interiori, scommesse su me stesso e la speranza, l’ultima a morire, sono diventate la mia “Scossa”.

Crediti

Produzione: Elia Perrone, Stefano Mura

Artwork di copertina: Niro Perrone

Foto: Antony Guerri

SPUMANTE | BIOGRAFIA

Spumante aka Elia Perrone è un cantautore, musicista e producer aretino. Fonda le sue radici emotive e musicali nel mondo dell’elettronica: muove i primi passi come dj al Klang Club, punto di riferimento della club culture per il centro Italia, e nel 2011 fonda Unclear Records, label indipendente di musica elettronica, con cui pubblica artisti di spessore del panorama Underground, come Roman Flugel, Baby Ford, Gigi Masin, Move D, Fred P e tanti altri.

Negli anni ’10 oltre a esibirsi in vetrine nazionali ed internazionali, come il Vagabundos, il Bora Bora e il Savannah di Ibiza, il Macarena di Barcellona, il Tenax, il Red Zone e il Guendalina, realizza due album di sole produzioni, “Colorful Journey” nel 2014 e “Amarena” nel 2018.

Alla fine del 2018 sente l’esigenza di allargare i suoi orizzonti, aprendosi al pop e alla musica cantautorale. Nasce così Spumante.

Seguono i primi singoli, racchiusi nell’Ep d’esordio “Bon Voyage” e trasmessi più volte da Fiorello su Radio Deejay, e i primi concerti in giro per l’Italia, anche in apertura ad artisti come Cosmo, Carl Brave e Samuel.

A maggio del 2020 esce il suo primo album d’autore, “E tu invece come stai?”, pubblicato da Woodworm Label, il cui tour viene interrotto a causa del covid-19.