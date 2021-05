Saturday Night è il nuovo singolo di Lessness

Lessness torna con un nuovo singolo che apre la strada al prossimo album in arrivo a settembre: intanto è online il brano “Saturday night”

Saturday Night, il nuovo singolo del progetto solista di Luigi Segnana [lessness], che ci avvicina sempre di più alla pubblicazione del suo nuovo album, dal titolo Void, in uscita a settembre. Un nuovo mondo che sarà presto svelato, e già anticipato dal recente EP V. [to the hearts that ache], nato durante il complicato periodo del lockdown, nel corso del quale Luigi Segnana, in mancanza del suo basso (fatalmente in manutenzione), ha sperimentato nuove sonorità minimaliste indirizzandosi verso l’uso di strumenti acustici (chitarra acustica, violoncello, pianoforte).

Il tema della canzone riguarda quanto, a volte, ci sia assoluta perfezione in un momento. Una totale sublimazione emotiva che avviene in un momento perfetto in un posto perfetto e con la persona perfetta. Un istante sublime: se davvero si dovesse morire tanto varrebbe farlo all’apice di quel preciso istante di totale perfezione.

BIOGRAFIA:

[lessness] è il progetto solista del compositore/produttore italiano Luigi Segnana. Dopo aver fondato l'etichetta indipendente Mashhh! Records collaborato alla produzione di band tra le quali Death by Pleasure, Dance for Burgess, Cristalli Liquidi (nella produzione del vinile di Volevi Una Hit) e terminato il suo percorso come bassista e produttore della band Casa del Mirto, Luigi si dedica ad un nuovo progetto solista: [lessness]. Le sonorità di questo nuovo percorso nascono dall'oscurità e dalla notte e sono incentrate inizialmente sul suono del basso, strumento dal quale nascono i riff su cui poggiano le canzoni ed il resto dell'arrangiamento con synth e loop di batteria in evidenza. Esce un primo EP nel 2017 dal titolo The Night Has Gone To War e poi un album di debutto nel 2019 dal titolo Never Was But Grey.

