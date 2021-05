A New York apre il megastore di Harry Potter

Per i fan di Harry Potter c’è una nuova data da segnare sul calendario: quella del 3 giugno. E’ in questa giornata infatti che aprirà a New York il mega store dedicato al maghetto più famoso di sempre.

L’indirizzo, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è quello del numero 935 di Broadway. E’ qui che gli amanti di Harry Potter potranno visitare le 5 aree tematiche del negozio interamente dedicato al mondo di Howgarts. Quasi 2mila mq in cui fan e appassionati potranno ritrovare alcuni pezzi del materiale scenico del film e tantissimi gadget.

Nel megastore di Harry Potter anche due esperienze virtuali

Nei tre piani messi a disposizione, i clienti potranno provare anche ‘Chaos at Hogwarts’ e ‘Wizards Take Flight’, due esperienze di realtà virtuale oppure visitare l’ambiente di Mielandia. E ancora una ricca esposizione di oggetti: dalle bacchette di Harry, Hermione e Ron alla scopa magica e molto altro. Un’esperienza immersiva a 360° come dimostra la riproduzione di quasi 100 chili della fenice Fawkes.