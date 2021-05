Marateale in short: Veronesi presiederà la giuria

E’ stato pubblicato il bando del nuovissimo concorso “ Marateale in short ” che si inserisce nell’ambito della XIII edizione di “ Marateale – Premio internazionale Basilicata ” che si terrà dal 27 al 31 luglio nella splendida location dell’Hotel Santa Venere a Maratea.

La Marateale dedica particolare attenzione ai giovani lucani con un vasto spettro di iniziative rivolte all’incontro con il mondo del cinema, per incitare alla professionalizzazione del settore in Basilicata. Nell’ottica di offrire ai giovani che vi partecipano una maggiore visibilità è nato il concorso il “Marateale in short” che prevede la selezione di dieci cortometraggi.

Tutte le opere presentate devono essere di produzione recente, terminate non prima del 1° gennaio, 2019 e di una durata inferiore di 25 minuti realizzate con qualsiasi supporto.

I lavori dovranno essere realizzati in Basilicata anche da maestranze non lucane o realizzati da società e registi lucani senza essere necessariamente ambientati in Basilicata.

“Sono felice di annunciare che a presiedere la giuria di Marateale in short sarà Giovanni Veronesi, uno dei registi e sceneggiatori più autorevoli e amati del Bel Paese – dichiara Nicola Timpone, Direttore artistico di Marateale, che aggiunge: “A completare la giuria, ci saranno due straordinari professionisti come l’attore Rocco Papaleo e il giornalista ed esperto di cinema Paride Leporace”.