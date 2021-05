Listanera con Frank Past nel singolo Lucertola

BIO LISTANERA:

Il progettonasce ufficialmente nel 2018.Rinchiuso in uno studio di Padova per una settimana per mettere al mondo il suo primo album. La sana follia lo porta ad un semplice obiettivo : sposare le liriche cantautorali a sonorità Synthwave. Nel 2019 “1984” è fuori su tutte le piattaforme digitali, per Aphrodite Records Label. 10 brani introspettivi e cupi. Grazie al successivo incontro con il famoso produttore del genere,, i successivi singoli pubblicati, presentano un sound più maturo e più vicino all’obiettivo iniziale. “Deckard” e “Polvere” sono i due brani usciti tra il 2020 e il 2021. Il secondo in collaborazione con Frank Past che ha partecipato alla stesura del testo. Il 7 Maggio esce il secondo brano in collaborazione con. Ancora una volta, Listanera, presta la voce a questo autore incredibile.

BIO FRANK PAST:

Classe 1985. Frank Past nasce esattamente a metà degli anni 80: musicalmente parlando, in quel giorno di primavera, siamo nel pieno di una rivoluzione. Tra rumore colorato e embrionali proteste. Questa profonda entropia sonora non verrà mai risolta: legge, scrive e ascolta senza pregiudizi di sorta. Va pur detto che non imparerà purtroppo mai a suonare o cantare. Frank Past è un medico ma anche un narratore musicale in perenne tirocinio: ho al mio attivo una miriade di articoli grandi e piccoli, belli e brutti. Il disordine della mente si esprime anche nella mia playlist Indie Hub, incontro e calderone di musica senza pregiudizi o classificazioni. Studia da songwriter: dopo Polvere, uscita a gennaio 2021, ha affidato alle emozioni vocali di Listanera il testo di Lucertola.