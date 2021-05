Hyundai concessionarie autorizzate: tutti i modelli disponibili per l’acquisto

Sono passati 45 anni da quando il designer e imprenditore Giorgetto Giugiaro esattamente 45 anni fa realizzava il design del primo veicolo per la coreana Hyundai. Si trattava di Pony, modello che fece da apripista per il brand coreano di autovettura al suo debutto assoluto nel mercato europeo. Una data importante questa, per il brand coreano, visto che la Pony fu il primo autoveicolo di progettazione della casa automobilistica fondata a Seul nel 1967. Durante questi 54 anni di storia, Hyundai Motor Company ha costruito e immesso sul mercato delle autovetture, modelli di tipologia utilitaria, berlina, coupé e fuoristrada.

Trenta modelli per ogni tipo di esigenza dove il brand coreano punta su innovazione, sicurezza e tecnologia, per restare al passo coi tempi e talvolta dettare la linea, come ad esempio con un modello come la Ioniq 5, questa inedita due volumi compatta 5 porte, che funziona con tecnologia interamente elettrica. Anche per quanto riguarda il mercato dei suv Hyundai si conferma come una delle case più competitive e capaci di avere un ruolo da protagonista in termini di vendite. In Italia infatti Hyundai è sempre più presente nel mercato delle autovetture, con un ottimo rapporto di qualità prezzo e una vasta gamma di vetture disponibili in tutti i suoi saloni presenti sul nostro territorio. Modelli come la Nuovai10 Hyundai, a partire da 13.050 euro chiavi in mano, passando per la Nuova i20 e spostandoci di categoria, verso la sportiva i30 N, una delle autovetture più vendute in Europa, in 25.000 esemplari.

Un modello che è tornato prepotentemente in auge anche per merito di alcune modifiche di rilievo: parliamo dell’introduzione del cambio automatico doppia frizione N DCT, in alternativa al modello manuale sei marce. Uno stile che ha resto questo modello uno dei più ambiti, dove il design gioca un ruolo importante, come si può vedere dalla linea dei paraurti, fino ad arrivare alla griglia anteriore, passando per il diffusore posteriore. Motivi che rendono le concessionarie Hyundai autovetture sempre più richieste da diverse categorie di utenti e clienti. Non solo sportive, ma anche modelli elettrici come la Nuova Ioniq Electric, la Hybrid o la Plug-in Hybrid, dove a partire da 29.500 euro possiamo valutare il modello base di un’autovettura competitiva e che si sta facendo spazio sul mercato, grazie alle sue caratteristiche innovative ed esclusive. La categoria SUV rende i modelli Hyundai sempre più accessibili e adatti per ogni tipo di esigenza: il lusso del comfort, dove lo spazio e la praticità sono tra gli elementi che rendono questi veicoli così acquistati e diffusi in Europa, passando per le nuove ed esclusive funzioni di connettività, dato che Hyundai utilizza le più moderne tecnologie e dotazioni di connettività che il mercato oggi offre e propone.

L’efficienza ibrida, con l’innovativo propulsore ibrido, fanno di Nuova Santa Fe uno dei modelli con maggiori potenzialità di vendita di questo momento. Il pensiero Hyundai che ha convinto il mercato dell’auto è basato sulle performance, sulla cura dei dettagli e dei particolari e su prezzi tendenzialmente più accessibili rispetto ad altri marchi. Per questo motivo troviamo concessionarie presenti, officine in molte città italiane come Cosenza. Abitacoli spaziosi, modulari econfortevoli, rendono i principali modelli Hyundai in vendita sempre più convenienti in questo periodo. Hyundai concessionaria Cosenza e provincia inoltre ha lanciato una campagna relativa al processo di acquisto che può essere effettuata online, chiamato click to buy. In questo modo prima di recarsi in concessionaria per vedere dal vivo il proprio modello, possiamo simulare le caratteristiche desiderate per la dotazione di un modello come Ioniq 5, che si articola con tre diversi allestimenti, in termini di zero emissioni per i modelli Progress, Innovation ed Evolution.