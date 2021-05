Giaga debutta con il singolo Italiano

“Italiano” è il primo singolo di Giaga: online sulle piattaforme digitali un brano che fonde la sensualità del reggaeton al valore dell’amore

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Italiano” (Red Owl Records/Visory Records/Thaurus), il singolo d’esordio di GiAga.

Ascolta su Spotify.

Dopo aver trascorso quattro indimenticabili mesi in Colombia, terra di danze, colori e sorrisi ed aver approfondito la sua conoscenza della lingua spagnola, il talentuoso e brillante cantautore latin pop GiAga approda sulle piattaforme digitali con un brano intriso di sentimento, sensualità e passione.

Nato dalla penna dello stesso artista, “un ragazzo umile con un sogno nel cassetto”, in collaborazione con Made4Fame, il pezzo punta il focus sull’uomo italiano, dissociandosi dalla teoria che lo vuole seduttore e libertino ed abbracciando la tesi di un uomo sì affascinante, avvenente e disinvolto, ma al tempo stesso in grado di essere fedele; un uomo che quando ama lo fa in maniera totalizzante, rimanendo profondamente legato a quell’unica donna al mondo in grado di catturare dolcemente la sua anima.

«Questo pezzo – dichiara GiAga – rappresenta ciò che sono, un inguaribile romantico. Ho voluto rappresentare la mia idea di uomo italiano, un uomo che per quanto possa divertirsi e scherzare con tante donne, se ne ha una nel cuore, amerà sempre e soltanto lei, senza riserve».

Su raffinate e sensuali sonorità da dancehall si posa un testo che miscela magistralmente l’intensità della lingua italiana all’elegante sapore esotico e suadente di quella castellana, evidenziando la versatilità di Giaga e la sua capacità di esprimere emozioni e sentimenti all’interno di una cornice musicale vivace ed insolita, che impreziosisce il brano di freschezza e classe, invitando l’ascoltatore ad immaginare la vita come una danza che intreccia amore e passione.

Ad accompagnare il brano, il videoclip ufficiale, diretto da The Dino Stories e girato nella splendida Villa Renoir di Cerro Maggiore (MI).

Guarda il video.

“Italiano” fa da apripista al debut album di GiAga, in uscita nei prossimi mesi.

Biografia.

GiAga, pseudonimo di Gianluca Longo, è un cantautore urban-latin catanese classe 1994. Appassionato di musica e di sonorità reggae, reggaeton e dancehall, dopo il Diploma si stabilisce a Milano, dove inizia a studiare spagnolo, ma capisce presto che, il solo studio della lingua e la frequentazione di gruppi di amici iberici non è sufficiente per immergersi completamente nel mood e nella cultura tanto amati. Grazie al potere di unione dei social, GiAga conosce dei ragazzi portoricani e parte per la Colombia, trascorrendovi un’indimenticabile full immersion che abbraccia non soltanto la lingua spagnola, ma anche le meraviglia di quei luoghi, dalla costa all’entroterra, fino alla suggestiva Medellin. Ed è proprio nella Città dell’Eterna Primavera che GiAga scopre un mondo costellato di balli, sorrisi e colori; un piccolo universo parallelo che, nonostante le difficoltà della vita, sa trovare spazio e tempo per gioia e gratitudine. Rientrato in patria, decide di mettersi in gioco e sempre attraverso i social viene notato dall’Agenzia Made4Fame, che rimane colpita dal suo talento e dalla sua versatilità. Da quel momento prende il via la sua carriera sotto il nome di GiAga, pseudonimo che Gianluca sceglie in onore della zia Agata, prematuramente scomparsa a causa di cancro, unendo le iniziali dei due nomi propri. Nel 2021 l’artista firma il suo primo contratto discografico con Red Owl Records, sublabel di Visory Records/Thaurus ed in sinergia con la Made4Frame, nel Maggio dello stesso anno pubblica “Italiano”, brano dalle sonorità latin-pop che racconta, in un meraviglioso connubio tra la sua madrelingua e quella castigliana, la teoria secondo cui, per quanto un uomo italiano possa divertirsi e scherzare con tante donne, se prova dei sentimenti veri e cristallini, resterà sempre legato ad una sola persona. Versatile, determinato e sognatore, GiAga è l’emblema del latin pop italiano.

Instagram