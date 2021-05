Electric Storm è il nuovo album dei Tesla Shamans

Disponibile online sulle piattaforme digitali “Electric Storm”, l’attesissimo album dei Tesla Shamans: ecco la tracklist del disco

Il progetto spazia dall’Hard Rock tipico degli anni ottanta e contaminato da influenze Blues, a Riff ricercati amalgamati sapientemente con Synth dal suono più contemporaneo, il tutto immerso in uno scenario sciamanico travolto dalle frequenze della Terra.

Il cantante, Steve Crow, a proposito del disco dichiara: “Tutto il disco rappresenta un percorso evolutivo. Si parte dal finito, dal materiale, dai rapporti umani. Sopraggiunge poi la consapevolezza, la Chiamata dello sciamano e inizia un percorso spirituale contraddistinto da grandi domande e prese di coscienza quasi pesanti da sorreggere. Parallelamente all’evolversi della figura dello sciamano che si risveglia vi è anche la trasmissione del suo messaggio e il tentativo di formare la sua tribù e di rendere a loro volta consapevoli le persone immerse nelle illusioni sociali” prosegue “per alcuni testi e composizioni si è proprio trattato di mettere su carta non solo le speranze, ma soprattutto le più grandi paure: paure che per essere esorcizzate, sono state messe in musica e condivise”.

Tom, bassista del gruppo, a proposito di Shamans aggiunge: “Proporre Shamans come singolo di debutto ha significato, per noi tutti, IL grande salto nel buio, dato che si è trattato del primo pezzo che raccoglieva il vero sound dei Tesla Shamans. Ciò nonostante, abbiamo avuto fin da subito un grandissimo supporto da tutta la nostra Tribù e un inaspettato interesse da parte di Webzine e Radio, che ha donato una maggior consapevolezza rispetto al lavoro fatto finora, e tanta voglia di puntare a un obiettivo sempre più alto”.

La band Tesla Shamans nasce a cavallo tra il 2018 e il 2019; alla voce troviamo Steve Crow – ex Mr Riot -, alla chitarra Paul Gun – ex Østili – mentre al basso c’è Tom – ex Mr Riot, Karnar -. Si aggiunge solo in un secondo momento il batterista Bellix – ex Niamh, Østili -.

TRACKLIST:

Your Shit

Believe

Wasted

Down On The Road

A Way

The Lady in Black

Prayer

Fire

Shamans

The Lie of the Mind

