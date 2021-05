L’auto si compra online: Autohero bussa alla porta degli italiani e debutta così per rivoluzionare il modo di comprare veicoli usati in Rete

Suona il campanello di casa, c’è una consegna che attende. Non è il solito pacchetto, è l’auto ordinata online pochi giorni fa, consegnata proprio sulla soglia di casa da un furgone vetrato, l’Autohero Truck. Da Nord a Sud, Autohero (https://www.autohero.com/it/), il brand consumer che fa parte di AUTO1 Group, bussa alla porta degli italiani e debutta così per rivoluzionare il modo di comprare l’auto usata online.

Comprare un’auto non è mai stato così facile: Autohero è uno shop online che offre un’ampia selezione proprietaria di auto usate, disponibili online 24 ore su 24 e che possono essere ordinate comodamente da casa. Il percorso di acquisto è semplice e intuitivo e inizia con una visita virtuale allo showroom online: selezionando l’auto che si vuole comprare, comincia un’esperienza immersiva, che porta l’utente direttamente sul veicolo. Infatti, tramite le foto dettagliate, i video ad alta qualità e una funzione di visualizzazione a 360° interna ed esterna, ogni cliente può visionare tutti i dettagli della sua futura automobile, a partire da tutti i pregi, fino ad arrivare alle più piccole imperfezioni, segnalate grazie a una funzione di immagini dettagliate: per ogni difetto viene creato un tag apposito che permette di approfondirne e percepirne l’entità.

Una volta terminata la seduta virtuale di prova, il cliente può verificare ogni dettaglio tecnico grazie a una scheda informativa completa: dal sistema multimediale, alla classe di emissioni, dal numero di inventario all’ultima revisione. Tutte queste informazioni permettono di effettuare un acquisto sicuro, con la possibilità di reso entro 14 giorni e una garanzia standard di un anno per ogni auto.

Dopo aver acquistato il veicolo, il cliente può scegliere tra la consegna in una delle sedi di ritiro più vicine o la consegna a domicilio gratuita, effettuata direttamente dalla flotta proprietaria di Autohero.

L’attenzione di Autohero è focalizzata interamente sull’esperienza del cliente: l’intero processo di acquisto è gestito online, comprese la gestione dell’intera documentazione, la possibilità di aggiungere un’estensione della garanzia o di attivare un finanziamento. Le fastidiose scartoffie appartengono al passato.

I più alti standard sono applicati per garantire la qualità dei veicoli promessa da Autohero: prima della vendita, ogni veicolo è controllato da più dipendenti per verificare la funzionalità dei sistemi meccanici, eventuali danni, condizioni e usura, per poi essere ricondizionato professionalmente in conformità con gli standard di qualità di Autohero.

«Per lanciare Autohero abbiamo applicato i principali standard degli e-commerce al mercato dell’auto ed è stato fondamentale lavorare su un’esperienza di acquisto che fosse trasparente, sicura, ma anche rapida e senza stress. – afferma Stefano Galluccio, VP di AUTO1 Group Italia e Managing Director di Autohero Italia. – La consegna gratuita a domicilio e l’esperienza dello showroom virtuale puntano proprio a questo: siamo convinti che il miglior modo di comprare un’auto sia completamente online e che un servizio unico e attento alla soddisfazione del cliente possa renderlo possibile».

Su Autohero:

Il brand Autohero è stato lanciato nel 2017 ed è presente in 9 paesi europei: Italia, Germania, Austria, Svezia, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Spagna e Polonia. Permette ai suoi clienti di acquistare auto usate in modo comodo e sicuro, completamente online. Nel 2020, AUTO1 Group ha raccolto 255 milioni di euro di capitale da fondi di investimento per finanziare lo sviluppo di Autohero.

Autohero.com fa parte di AUTO1 Group, la piattaforma automotive digitale leader in Europa per comprare e vendere auto usate online. AUTO1 Group ha sede a Berlino, è attiva in oltre 30 Paesi e nel 2019 ha ottenuto un fatturato di 3,5 miliardi di euro.