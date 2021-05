The Phantom Rockets online con il nuovo Criminal

Fuori l’attesissimo singolo dei The Phantom Rockets: “Criminal” è in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali

Criminal, singolo di debutto dei The Phantom Rockets, è disponibile su tutte le piattaforme digitali. I The Phantom Rockets sono un power duo di Milano.

La formazione vede Stefano Cascioli alla voce e alla chitarra e Mattia Giambini alla batteria. Il duo propone un caleidoscopico mix di rock, blues e alternative rock che crea un sound moderno e aggressivo.

Stefano, cantante e chitarrista, dichiara: “Personalmente ho iniziato questo progetto proprio prima che iniziasse tutta questa storia della pandemia. All’inizio non sapevo esattamente dove andare, volevo solo ricominciare dopo aver lasciato la mia band precedente. L’idea dei Phantom Rockets è venuta molto dopo, quando ho capito che volevo fare qualcosa di diverso da quello che avevo fatto prima. La mia passione per tutto ciò che riguarda lo Spazio si è fusa con quella per la musica ed è stato allora che le cose hanno cominciato ad avere un senso.”

Mattia, batterista, aggiunge: “I The Phantom Rockets sono un progetto che non ho cercato, ma quando ho ricevuto una chiamata da un amico comune – Steph Orkid di SPVN Studio – ho capito, dentro di me, che era un’esperienza che avrei voluto fare prima o poi ed ascoltando le bozze delle canzoni ho subito deciso che mi sarei unito al progetto. Inoltre, io e Stefano ci conosciamo da diversi anni ma non avevamo mai suonato insieme prima, quindi ho pensato che questa sarebbe stata l’occasione giusta.”

Per maggiori informazioni su The Phantom Rockets: http://linktr.ee/The_Phantom_Rockets