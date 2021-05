Però mi scoccio è la nuova canzone di Zaff

Zaff online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo Però mi scoccio: il brano fuori per l’etichetta Artist first

Il primo singolo estratto dal suo ep : “EPpure suono”. Una ricerca di stile tra poetica, evocazioni, sonorità attraverso un linguaggio rapping non invasivo né invadente, sulle corde di un tenue messaggio che apre le porte a differenti interpretazioni e trasporta in dimensioni sempre diverse a seconda dei nostri stati d’animo. Un “teletrasporto” emotivo che suggerisce empaticamente l’avvicinarsi agli altri entrando nell’intimo del nostro “essere” per spaziare e navigare nell’anima dell’altro. Una dimensione nuova di “ascoltare”, un progetto nuovo sul “sentire”.

ZAFF

Artista torinese poliedrico e polistrumentista comincia da giovanissimo a suonare sperimentandosi in tutti i generi ed utilizzando ed imparando diversi strumenti alla ricerca di ottenere dal suono la possibilità di raccontare e di raccontarsi attraverso un processo narrativo sempre in divenire. Dopo diverse collaborazioni e diversi progetti musicali (Boloski bros, Holzwege, Le Caveau ed in ultimo I prototipi con i vince l’Edizione 2020/2021 di Pagella non solo Rock e partecipa al MEI di Faenza) decide di inziare la produzione da solista rendendoci partecipi delle sue continue trasformazioni sonore, artistiche e personali.