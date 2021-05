Libero è la nuova canzone di S’back

Online su tutte le piattaforme digitali “Libero”, il nuovo singolo di S’back: il brano distribuito da MRKT per Believe Music Italia

Disponibile online “Libero” il nuovo singolo, per la prima volta distribuito da MRKT per Believe Music Italia. Un brano introspettivo ma dalle sonorità che strizzano l’occhio alle nuove generazioni,così come il desiderio di una rivoluzione che parte da dentro, simbolo della generazione Z. Gabriele Sbaccanti, in arte S’back, nasce il 24 Settembre del ’96 ad Ancona. Viaggia per gran parte della sua vita a causa del lavoro del padre, ufficiale dell’ esercito, fino al 2016, anno in cui si stabilisce a Roma.

Desideroso di studiare uno strumento, da giovane, sceglie il violino, ma non gli basta e qualche anno dopo inizia a scrivere e cantare. Nel 2019 non soddisfatto si affaccia al mondo della produzione e crea l’Homemade Production, una rete di persone con lo scopo di fare musica.

