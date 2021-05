La Casa di Carta 5: online le prime immagini

Netflix ha pubblicato sui social il primo scatto della nuova serie La Casa di Carta 5: la fotografia ha ottenuto oltre due milioni di like sui profili social

Con la quinta stagione de ‘La Casa di Carta’, si avvia a conclusione una delle serie di maggior successo degli ultimi tempi. In attesa di sapere come andrà a finire, a far crescere l’attesa ci pensa Netflix che ha pubblicato sui social il primo scatto della nuova serie.

Ad accompagnare la foto anche un post in cui la piattaforma annuncia la chiusura delle riprese aggiungendo: “Non vediamo l’ora di mostrarvi come terminerà la storia”.

‘La Casa di Carta 5’, Alex Pina: “E’ la parte più epica che abbiamo girato”

Nei giorni scorsi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Alex Pina, creatore de ‘La Casa di Carta’, ha rilasciato qualche dettaglio sull’ultima stagione: “La banda sarà spinta in situazioni irreversibili, in una guerra selvaggia. È la parte più epica di tutte le parti che abbiamo girato. Abbiamo passato quasi un anno a pensare a come mettere il Professore alle corde. Come entrare in situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato è la quinta stagione. La guerra raggiunge i suoi livelli più estremi e selvaggi, ma è anche la stagione più epica ed emozionante“.