Eroi Anonimi: una Campagna per la donazione di organi

Arriva Eroi Anonimi, la Campagna per sensibilizzare alla donazione di organi: un ciclo di podcast racconta le storie di vita del mondo dei trapianti

Eroi Anonimi lancia una nuova iniziativa per la sensibilizzazione alla donazione di organi. La campagna, promossa da Chiesi Italia, la filiale italiana del Gruppo Chiesi, che già si avvale del sito web www.eroianonimi.it e di una pagina Facebook dedicata, si arricchisce con un podcast in 7 puntate che raccontano le storie, le emozioni e i progetti di vita di sei riceventi di trapianto (di rene e fegato) e di un donatore vivente (di rene), accompagnate dalla voce narrante di un testimonial d’eccezione, Nek.

Protagonista del primo podcast è il DJ Alex. Ancora molto giovane scopre di avere una malattia rara per la quale dovrà sottoporsi alla dialisi. Inizia il suo trattamento che lo accompagna negli anni fino a che conosce Zahra, una ragazza che arriva da Teheran. Si innamorano, si sposano. Poi un giorno la dialisi non funziona più e per Alex arriva il momento di pensare al trapianto, unica alternativa per tenerlo in vita. Zahra ricorda un’amica che aveva donato un rene per la sorella e decide di fare il test di compatibilità. E per un caso veramente inaspettato si scopre che quella ragazza, arrivata dall’altra parte del mondo, non solo aveva lo stesso gruppo sanguigno, ma i suoi reni erano perfettamente compatibili con quelli del marito. Zahra non ha dubbi che quella sia la cosa giusta da fare.

La storia di Alex ha un lieto fine grazie alla fortuna di trovare un familiare compatibile e nelle condizioni di potergli donare un rene. Ma solitamente ciò non accade. Per questo è importante che molte persone esprimano la volontà alla donazione mentre sono in vita, così da rendere disponibili i propri organi dopo la morte.

Attraverso il racconto di storie di vita positive come quella di Alex e Zahra, la campagna ‘Eroi Anonimi’ intende promuovere una call to action ad esprimere il consenso alla donazione di organi, una scelta altruistica che può salvare vite umane o offrire al prossimo un’opportunità di vita migliore.

Attualmente in Italia sono 8.2731 le persone in attesa di un trapianto, di queste oltre 6.000 aspettano un rene, oltre 1.000 un fegato e 656 un nuovo cuore. Dando il proprio assenso alla donazione, un singolo individuo può salvare fino a 7 vite. Sono molteplici i metodi per farlo, il più semplice e immediato è tramite la propria carta di identità al momento del rilascio/rinnovo.

La serie di podcast, della durata di circa venti minuti a episodio, è partita con un trailer a cui seguiranno le puntate settimanali ogni lunedì, disponibili su Spotify, Apple Podcast-Itunes, Google Podcast e altre piattaforme.

“Un podcast – queste le parole di Nek estratte dal trailer – che racconta come la donazione di organi può salvare tante vite umane, raccontato da chi l’ha vissuta in prima persona. Perchè è vero che non tutti i supereroi indossano una maschera. Ma di certo, tutti questi eroi hanno un cuore grande. Pronto a battere all’infinito”.

I podcast si concluderanno con il commento di un clinico sul tema del trapianto e saranno disponibili anche sul sito eroianonimi.it dove saranno spiegati agli ascoltatori gli aspetti più tecnici legati alla donazione.

“Questa iniziativa, nata lo scorso anno, esprime la volontà di dare un contributo concreto ai pazienti che necessitano di un trapianto d’organo” – commenta Raffaello Innocenti, Amministratore Delegato di Chiesi Italia. “In linea con i nostri valori di azienda certificata B Corp, ci impegniamo ogni giorno non soltanto a prendendoci cura dei pazienti, ma anche contribuendo alla crescita educativa della comunità su temi di grande rilevanza sociale. Abbiamo scelto un testimonial di solidarietà e un linguaggio che possa arrivare anche ai più giovani per portare il messaggio positivo della donazione, quale gesto altruistico, al maggior numero di persone possibile”.

