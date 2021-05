Covid, oggi 44 morti: è il numero più basso da Ottobre

Il bollettino Covid di oggi: registrati 44 decessi, è la cifra più bassa da oltre 7 mesi. Ecco tutti i dati diffusi dal ministero della Salute

Sono 44 le vittime di Covid nella giornata di oggi. Un numero che porta il totale dei decessi a 126.046, ma erano sette mesi e mezzo, dal 15 ottobre scorso, che non si contavano così poche vittime.

I nuovi casi di Covid, spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), sono invece 2.949, a fronte di 164.495 tamponi. Il tasso di positività sale all’1,8% rispetto all’1,4% di ieri.

Continua il calo delle terapie intensive e dei ricoveri ordinari. Le persone in rianimazione sono 1.061, 34 meno di ieri, mentre nei reparti ordinari sono ricoverati con sintomi in 6.591, 209 in meno.