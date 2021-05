Cicloturismo: svelate le date dell’Italy Bike Tour 2021

Italy Bike Tour 2021 Oceanus: partirà da Reggio Calabria l’iniziativa della onlus per una transizione ecologica a due ruote , ecco tutte le date

Tutto pronto per il prossimo giro in Appennino di Ivan Negretti, “Italy Bike Tour 2021”: un’impresa da 2.200 chilometri per oltre 40.000 mt di dislivello. Ivan Negretti sarà in sella da Reggio Calabria a Landriano (Pv) dal 12 al 22 agosto portando un messaggio di cambiamento e attenzione verso un nuovo modo di viaggiare e spostarsi nei centri urbani.

Un viaggio lento nella bellezza incontaminata dei Parchi Naturali della Sila, del Gran Sasso, dei Monti Sibillini, fin dentro alla Foreste Casentinesi, sull’Appennino Tosco Emiliano, attraverso il Parco del Beigua per arrivare poi agli Appennini Piemontesi della provincia di Pavia, nel comune di Landriano che sin da subito ha sostenuto il progetto.

Ripercorrendo le tappe della prima edizione Ivan ritroverà luoghi e comunità che abitano alcuni dei gioielli architettonici dell’Appennino come Agnone, Mormanno e Sant’Angelo dei Lombardi, Abetone e Pontremoli.

Un viaggio lento, in bici, al ritmo delle proprie energie vivendo emozioni in armonia con la natura, assaporando le soste ricche di sapori locali, farciti di aneddoti, storia e cultura di un’Italia che ha saputo mantenere una forte identità e tradizione e che per questo Oceanus ha scelto di valorizzare attraverso un progetto interamente dedicato all’entroterra che anno dopo anno mira ad incrementare un turismo alternativo ed ecosostenibile.

Dunque a spingere sui pedali la voglia di valorizzare scenari mozzafiato, città e borghi italiani a rischio spopolamento che attraverso una gestione maggiormente dedicata al cicloturismo potrebbero vivere una vera e propria rinascita accogliendo turisti con una filosofia di viaggio più lenta e in armonia con la natura.

Il sito: https://www.oceanus.it/italy-bike-tour.html