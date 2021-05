Catone torna con il singolo Se non tu

Catone in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Se Non Tu”: il brano è uno sfogo nostalgico dal messaggio positivo

“Se Non Tu” il nuovo singolo di Catone è una canzone d’amore introspettiva e malinconica costruita in antitesi a sonorità energiche e positive. E’ uno sfogo nostalgico e rabbioso, volto ad esternare un dolore genuino che nella vita quotidiana viene troppo spesso represso.

Il brano, infatti, descrive un amore molto forte che fatica a fiorire a causa di tanti dubbi.

Il cantautore salernitano racconta così la necessità di colmare il vuoto lasciato dalla persona amata e al contempo la consapevolezza dell’inutilità nel ricercare le stesse sensazioni in qualcun’altro.

“È che ho pensato a quegli sguardi e quei momenti chi me li regala più, se non tu”

Il testo è figlio di una poetica diretta, che si libera da artifici e sovrastrutture stilistiche, con l’obiettivo di raggiungere lo strato più interno ed emotivo dell’ascoltatore.

L’arrangiamento culla e alleggerisce le parole del cantato, sottolineando la forza vitale del messaggio di fondo: tutti i dubbi sono superabili solo provandoci, “viviamo allora al massimo”. Un sorriso, ma con l’amaro in bocca: questa è l’essenza di “Se Non Tu”.

Pasquale Catone nasce nella provincia di Salerno nel 2001. Si appassiona da giovanissimo alla musica Rock. I suoi ascolti iniziano a cambiare avvicinandosi pian piano prima ai Coldplay e poi al cantautorato italiano.

Questo mutamento lo porta all’esigenza di scrivere e raccontarsi. Inizia così ad imparare il pianoforte e ad avvicinarsi non solo al mondo della scrittura, ma anche a quello delle produzioni.

Nel 2020, a 19 anni, arriva l’occasione per mettersi finalmente in gioco: firma il suo primo contratto discografico con Sorry Mom! sotto il nome di ”CATONE”. Dopo aver compiuto vent’anni e a seguito dell’uscita del suo primo singolo “Ci Pensi Mai?” torna con un nuovo brano “Se Non Tu”, accompagnato da un videoclip ufficiale.

Link al video: https://youtu.be/s33ek_B4Xlo

ASCOLTA “SE NON TU”!

Spotify: https://spoti.fi/33dqVzv

Youtube: https://bit.ly/3gYkDMm

iTunes: https://apple.co/3xC9JSh

Deezer: https://bit.ly/2QSyM2T

Amazon: https://amzn.to/3eUGS2T

https://www.instagram.com/catone_p/

https://www.facebook.com/catoneufficiale