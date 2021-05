L’Archivio Storico SDF partecipa a “I luoghi del progetto”, la tre giorni che porta l’eccellenza italiana e internazionale del disegno industriale alla Triennale Milano

L’Archivio Storico SDF, realtà che raccoglie, conserva e valorizza la documentazione storica della meccanizzazione agricola in Italia e dei trattori dei marchi di proprietà di SDF, SAME, Lamborghini Trattori, Hürlimann, DEUTZ-FAHR e Grégoire, parteciperà a “I luoghi del progetto”, manifestazione organizzata dal Circuito Lombardo dei Musei del Design, che si svolgerà negli spazi della Triennale Milano dal 4 al 6 giugno 2021.

Nelle tre giornate di incontri, racconti e proiezioni, ventisette realtà tra musei, archivi e studi-museo rappresenteranno l’eccellenza italiana e internazionale del design e del disegno industriale, esponendo pezzi unici, fotografie, modelli e bozzetti storici in occasione della mostra “Un viaggio nel Paese del design”.

In questa cornice, l’Archivio Storico SDF, in rappresentanza della sua ricca collezione sull’evoluzione del settore agricolo in Italia e della storia dell’azienda, esporrà la riproduzione in scala del trattore Universale 10 HP SAME, esemplare unico in metallo. Il trattore, conservato nel Museo SAME, nel 1948 vinse la Medaglia d’Oro all’Accademia dell’Agricoltura di Torino, diventando una pietra miliare nella storia dell’industria agricola italiana.

Accanto al modellino del trattore Universale 10 HP, nel viaggio alla scoperta del disegno industriale del nostro Paese, sarà possibile ammirare, tra gli altri, i bozzetti di grandi designer lombardi come Cesare Cattaneo, Gae Aulenti, Joe Colombo, i capolavori grafici dell’AIAP – Associazione Italiana della Comunicazione Visiva, le macchine da caffè del Museo Cimbali e del Museo Rancilio, particolari realizzativi per mobili di design degli anni ’50 del Museo Molteni e altre preziose testimonianze storiche.