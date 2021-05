Shimmy Shimmy è la nuova hit di Takagi & Ketra e Giusy Ferreri

Online sulle piattaforme digitali “Shimmy Shimmy”, il nuovo tormentone estivo dalle sonorità mediorientali di Takagi & Ketra e Giusy Ferreri

Non poteva esserci estate senza il trio Takagi & Ketra e Giusy Ferreri. Online il loro nuovo tormentone “Shimmy Shimmy”, il loro nuovo singolo. Per la terza volta la cantautrice presta la propria voce a un beat dei due producer. Il brano arriva, infatti, dopo “Amore e Capoeira” e “Jambo”. Per questa canzone, però, Takagi & Ketra scelgono sonorità mediorientali. Il risultato è quello che segue ↓

“Ci piace esplorare territori sonori nuovi e tradurli nel nostro stile urban pop – dicono Takagi & Ketra come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – un viaggio fra culture diverse che ci stimolano sempre. Il nostro giro del mondo musicale quest’anno si arricchisce con molti suoni da quelli della darabouka, strumento a percussione usato in Nord Africa, Medioriente e Asia, al caratteristico sitar indiano. Un mix esplosivo che riporta alla mente il fascino delle belly dancer: Shimmy Shimmy, infatti, è proprio il tipico movimento della danza del ventre, sensualissimo e vibrante di energia positiva, quella di cui abbiamo bisogno ora che d’improvviso tutto sembra poter ricominciare a vivere”. E Giusy non può che concordare: “Non ho saputo resistere a Shimmy Shimmy, sono certa che in tanti avranno voglia di ballarla e divertirsi insieme a noi”.