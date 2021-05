Segreti anticipa l’album di Grigio Crema

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “Segreti” (LaPOP), primo brano che anticipa il nuovo album di Grigio Crema

“SEGRETI” è il primo singolo estratto dal nuovo album di GRIGIO CREMA dal titolo “Ad un passo dalla luce”. Il brano racconta una storia d’amore finita male, condita con bugie e segreti nascosti. È uno dei brani più cupi del disco; l’artista l’ha scelto appositamente per anticipare il nuovo progetto discografico, caratterizzato da sonorità che spaziano dalla trap al R&B, passando per afrobeat e reggae.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: «Ho cercato di liberarmi da certi pesi che avevo dentro e il migliore dei modi per farlo è stato trasporre la sofferenza in musica: per questo singolo ho scelto e curato un suono scuro e, allo stesso tempo, ho voluto anche inserire nella scrittura del brano una piccola chiave ironica che non lo appesantisce, ma anzi lo libera».

Ad accompagnare “Segreti” non c’è un videoclip tradizionale, bensì un visual video a cura di Vivo Rec Film in cui le immagini in bianco e nero dei protagonisti si fondono e susseguono in maniera suggestiva in un loop continuo che si fa metafora di un viaggio interiore dell’artista.

Grigio Crema nasce nel 1988. Il suo gioco preferito era “rubare” le musicassette e i dischi ai genitori per ascoltarli di nascosto. All’età di 10 anni viene folgorato dalla musica rap grazie al disco “Sotto Effetto Stono” dei Sottotono e da quel momento non riesce più a fare a meno della musica hip hop. Verso i 12 anni, interessato al lato della produzione musicale convince suo padre a comprargli dei campionatori e un giradischi, cominciando a produrre le prime basi strumentali. In seguito, inizia anche ad approcciare con la disciplina del freestyle e i primi testi scritti. Nel corso degli anni Grigio è stato membro di numerose crew e gruppi della scena rap underground italiana con altro pseudonimo. Nel 2018 compare nel disco di Lord Madness dal titolo “3 mg”, cantando il ritornello del brano “Lacrime di Vetro”: sarà il brano più ascoltato del disco stesso sulla piattaforma Spotify. Ispirato dalla poesia urbana e dalla strada, nel 2019 avvia una collaborazione con l’etichetta LaPOP e nel 2020 esce il suo primo album dal titolo “È quasi Luce”: il disco unisce atmosfere trap, soul e R&B, mescolate tra loro in un intreccio di sentimenti e di emozioni vissute in prima persona, al margine tra il chiaro e scuro della vita. Parallelamente al lavoro di tecnico del suono nel suo studio a Bologna, Grigio Crema sta attualmente lavorando alla realizzazione del secondo album “Ad un passo dalla luce”. In questo processo di maturazione musicale e scoperta di sé, l’artista scegli di abbandonare il passamontagna che teneva nascosta la sua identità.

