A Roma i Mondiali di Skateboard con vista Olimpiadi

A Roma al via i Mondiali di Skateboard, in programma fino al 6 giugno: 200 atleti in corsa per le Olimpiadi di Tokyo

L’antichità che incontra il fascino della modernità, la tradizione millenaria della Città eterna che si apre alle pagine bianche di una storia sportiva tutta da scrivere. L’appuntamento è a Roma con i Mondiali street di skateboard, in programma dal 30 maggio al 6 giugno allo stadio Nicola Pietrangeli del Foro Italico.

I Mondiali street di skateboard

I Mondiali street di skateboard, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), vedranno sfidarsi 200 atleti da circa 40 Paesi e assegneranno gli ultimi posti per Tokyo 2020, quando lo skate debutterà come sport olimpico. Infatti, oltre a guadagnare punti utili per il ranking che seleziona i 40 skater (20 uomini e 20 donne) per i Giochi, i due podi di Roma conquisteranno il volo diretto per il Giappone.

A rappresentare l’Italia anche la giovanissima Asia Lanzi. Classe 2002, l’atleta bolognese ha iniziato a fare skate a 6 anni e a 11 anni già partecipava a gare internazionali.