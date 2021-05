Gli scatti di Anna Zemella allo Spazio Thetis

“Barche di Venezia”: fino al 6 giugno la mostra Fotografica di Anna Zemella a Spazio Thetis grazie al contributo del Salone Nautico di Venezia 2021



Una volta di più Spazio Thetis accoglie le mille voci dell’arte e dà spazio ad una fotografa veneziana che segue già da tempo “Barche di Venezia” la nuova mostra fotografica di Anna Zemella ospitata durante il Salone Nautico di Venezia 2021.Le immagini ci portano tra frammenti di vita colti nelle barche che percorrono la città. Gesti, relazioni, fatiche e desideri che narrano la quotidianità di Venezia e dei suoi abitanti da uno speciale punto di vista.

“Scatti spesso rubati – racconta l’autrice – da in cima un ponte mentre la vita mi scorre sotto tra merci, arnesi, legni e malte, volti e braccia affaticate; tra turisti e micromondi messi assieme da chi si prepara per una gita in laguna. La città intorno appare poco, è tutto dentro, dentro alle sue barche o in quel dialogo continuo tra case e rive fatto di chiodi, cime e pali dove tutto è tenuto insieme in una caparbia volontà di viverla, questa città d’acqua.

Ci sono poi i legni di quelle barche una volta curate e poi abbandonate al loro lento destino, tra l’arsura del sole, l’acqua e le alghe. Conservano un silenzioso racconto, ad ascoltarle da vicino ”.

Anna Zemella nel tempo dedica gran parte della sua attività fotografica alle acque della città lagunare. Alberi di laguna, Algario veneziano, Limicoli (di cui una grande stampa è ospitata nei giardini di Thetis) sono alcune delle sue mostre degli ultimi anni, oltre a quella ospitata nello Spazio Olivetti, dedicata all’acqua e alle pietre della Piazza in occasione dei quarant’anni dall’Aqua Granda.

La mostra è promossa da Thetis grazie al contributo del Salone Nautico di Venezia 2021