Prezzi alle stelle per i prodotti senza glutine

Indagine di Consumerismo sui prodotti senza glutine: listini fino a +450% rispetto ad alimenti normali e minori quantità nelle confezioni

Sempre più italiani scelgono prodotti senza glutine, al punto che in questo comparto il mercato ha raggiunto un giro d’affari da 320 milioni di euro, anche grazie alla maggior presenza di cibi e bevande privi di glutine venduti presso i supermercati del nostro paese. Una vera e propria moda esplosa nell’ultimo periodo, con un numero crescente di cittadini che, anche in assenza di patologie o problemi sanitari, inserisce nella propria dieta prodotti senza glutine. Lo afferma Consumerismo No Profit, che ha realizzato una apposita ricerca sul tema.

“Oggi in Italia 1 consumatore su 3 che acquista cibi e bevande senza glutine lo fa per una libera scelta di alimentazione, non legata a problemi di celiachia, intolleranze o allergie alimentari – spiega il presidente Luigi Gabriele – Una moda legata alla convinzione che tali alimenti siano più sani o aiutino a dimagrire, ma che ha impatti non indifferenti sul portafogli. L’indagine realizzata da Consumerismo evidenzia infatti in modo lampante come i prezzi dei prodotti senza glutine siano sensibilmente più costosi rispetto ai corrispettivi “normali”, maggior costo causato anche da un altro fattore: le minori quantità di cibo e bevande inserite nelle confezioni dei prodotti glutin-free”.

“Esaustivo è il caso della pasta, venduta normalmente in pacchi da 500 grammi, che diventano 400 grammi per quella senza glutine – spiega Gabriele – Oppure i biscotti, con confezioni da 250 grammi per quelli “normali” e 200 grammi per i “senza glutine”. Per non parlare dei gelati: ce ne sono 6 nelle scatole “glutin-free”, 8 in quelle classiche. Minori quantità di prodotto di cui i consumatori spesso non sono consapevoli e che rende difficile comparare i prezzi tra le diverse categorie di alimenti”.

Analizzando i prezzi al dettaglio, si scopre che le differenze più forti tra prodotti tradizionali e prodotti senza glutine si registrano per le fette biscottate (fino al +449%), pane (+323%), patatine (+215%), cracker (+208%) e biscotti (+189%).

Prodotto Prezzo a confezione SENZA GLUTINE Prezzo a confezione PRODOTTO NORMALE Prezzo al kg SENZA GLUTINE Prezzo al kg PRODOTTO NORMALE DIFF. PREZZO AL KG PRODOTTI SENZA GLUTINE Spaghetti Barilla 1,91 euro (400 gr) 0,86 euro (500 gr) 4,77 €/KG 1,72 €/KG +177,3% Fusilli Barilla 1,91 euro (400 gr) 1,62 euro (1 kg) 4,77 €/KG 1,62 €/KG +194,4% Biscotti Galbusera 2,44 euro (220 gr) 2,09 euro (300 gr) 11,09 €/KG 6,97 €/KG +59,1% Biscotti Oro Saiwa 2,57 euro (200 gr) 1,11 euro (250 gr) 12,85 €/KG 4,44 €/KG +189,4% Cracker Mulino Bianco 2,52 euro (200 gr ) 2,04 euro (500 gr) 12,60 €/KG 4,08 €/KG +208,8% Pizza Margherita Surgelata Buitoni 4,03 euro (360 gr) 4,07 euro (425 gr) 11,19 €/KG 9,57 €/KG +16,9% Buitoni Sfoglia Rotonda 3,49 euro (280 gr) 2,45 euro (280 gr) 12,46 €/KG 8,75 €/KG +42,4% Birra Peroni 3,98 euro (3 X 33 Cl) 2,34 euro (3 X 33 Cl) 4,02 €/LT 2,36 €/LT +70,3% Cornetto Algida 3,99 euro (5 X 75 gr) 4,99 euro (8×60 gr) 10,64 €/KG 10,39 €/KG +2,4% Fette Biscottate Coop 3,25 euro (24 Fette 250 gr) 0,87 euro (36 Fette 320 gr) 13,00 €/KG 2,72 €/KG +378% Wafer Galbusera 2,74 euro (4 X 45 gr) 1,52 euro (175 gr) 15,2 €/KG 8,69 €/KG +75% Pan Bauletto Mulino Bianco 2,99 euro (300 gr) 1,16 euro (400 gr) 9,96 €/KG 3,40 €/KG +192,9% Fette biscottate Conad 3,20 euro (225 gr) 1,68 euro (648 gr) 14,22 €/KG 2,59 €/KG +449% Panini Conad 2,49 euro (2 x 90 gr) 0,98 euro (300 gr, 6 panini) 13,83 €/KG 3,27 €/KG +323% Grisbì (biscotti ripieni) 2,95 euro (150 gr) 2,00 euro (150 gr) 19,67€/KG 13,33 €/KG +47,5% Patatine San Carlo 0,99 euro (30 gr) 1,99 euro (190 gr) 33,00 €/KG 10,47 €/KG +215,2% Bastoncini Findus 3,89 euro (250 gr) 5,49 euro (450 gr) 15,56 €/KG 12,20 €/KG +27,5% Biscotto gelato Conad 2,95 euro (x 6, 300 gr) 2,19 (x 8, 400 gr) 9,83 €/KG 5,47 €/KG +79,7%

Fonte: elaborazioni Consumerismo No Profit (la ricerca è stata condotta in data 14.5.2021 rilevando i prezzi pubblicati sui siti web di due diverse catene commerciali; sono stati presi ad esame i listini al netto di offerte e promozioni)