Fuori il secondo volume de La Saga di Sandahlia

Stefano Piroddi nelle librerie e online con il secondo volume del progetto letterario “La Saga di Sandahlia” edito da La città degli Dei

Esce il secondo volume del progetto letterario “La Saga di Sandahlia” scritto da Stefano Piroddi ed edito da La città degli Dei. Il grande successo (di pubblico e di critica) che sta riscuotendo il progetto è facilmente spiegabile: essa apre una suggestiva finestra su un’Epoca (l’era pre-cristiana) e su un Popolo (quello Sardo Antico) in cui si era trovato l’equilibrio perfetto tra Uomo, Natura e Cosmo.

In un simile contesto la Donna era ovviamente la figura centrale, in quanto naturale rappresentazione vivente del Principio Femminile del Cosmo, ovvero quell’insieme di Immaginazione, Follia creativa, Magia e Mistica Spiritualità che permeava ogni aspetto del Mondo e della Vita, e che ne permetteva la conservazione dell’Armonia.

La guerra con Roma, portatrice di una visione imperiale fortemente burocratica e livellatrice, fu inevitabile: durò secoli e si snodò – durissima– su oltre undici grandi conflitti, ma i Sardi, alla fine, risultarono l’unico popolo del Mediterraneo a non essere né sconfitto militarmente né dominato culturalmente. Questo straordinario Scontro di Civiltà (il più grande del mondo antico) è il vero grande protagonista della Saga di Sandahlia, nella quale rivivono le gesta di Donne e Uomini ispirati a una Visione Poetica dell’esistenza, e capaci di fare della propria Vita un’Opera d’Arte.

La saga si prepara all’internazionalizzazione, attraverso la prossima traduzione in inglese del primo libro della trilogia, ‘Sandahlia- I due volti dell’anima’.

Il progetto ‘Sandahlia’ spazia anche nel settore dell’illustrazione attraverso la Graphic Novel ‘Una Danza di Amore e Morte’, e prevede, inoltre, ulteriori sviluppi nel settore teatrale e cinematografico, che sono gestiti dalla società di produzione cinematografica e artistica ARMENI G.E.S. Productions.

NOTE BIOGRAFICHE

Stefano Piroddi nasce a Cagliari il 14 settembre 1975. Dopo aver conseguito la maturità classica, si laurea in Giurisprudenza con una tesi in Filosofia del Diritto su “Il pensiero politico di Robert Nozick e la Teoria dello Stato Ultra-Minimo”.

Nel 2009 esce il suo romanzo d’esordio “Gli Angoli remoti del Presente” che narra di una rivolta giovanile contro la società del consumismo e dell’apparenza, anticipando di circa un decennio la contestazione giovanile dei “Fridays for Future” guidati dall’adolescente svedese Greta Thurnberg. L’originalità del tema trattato e il forte coinvolgimento emotivo suscitato da questo romanzo in tanti lettori (anche giovanissimi) decreta il successo del libro e un lunghissimo tour promozionale durato più di due anni (e con oltre novanta eventi) che ha fatto tappa, tra gli altri, a Berlino, Bruxelles, Madrid (due volte), Milano (4 volte), Roma (tre volte), Udine, Cagliari, Sassari, Siena, Prato.

Nel 2014 fonda la Casa Editrice “La Città degli Dei”, con un ambizioso progetto editoriale finalizzato a dare voce, attraverso le quattro sezioni di Narrativa, Saggistica, Poesia e Graphic Novel, a nuovi autori capaci di interpretare in maniera originale i grandi mutamenti in atto, proponendo contestualmente nuovi pilastri ideali per il Cambiamento.

Tra il 2015 e il 2017 elabora i saggi “Essere Silvano Agosti” (pubblicato sul libro-intervista “D’Amor si vive” sulla poetica del regista Silvano Agosti”), “I Giovani e la Visione poetica dell’Esistenza” (pubblicato sulla seconda edizione de “Gli Angoli remoti del presente”, 2015), “L’Uomo-Dio e l’Artista-Guerriero” (pubblicato in “Teatro Evolutivo”, 2016) e “La Visione Poetica dell’Esistenza” (pubblicato su “Parol”, rivista di Epistemiologia e Filosofia Estetica).

Nel 2017 elabora l’ampio Progetto Culturale (letterario, teatrale e cinematografico) de “La Saga di Sandahlia”, per il quale l’autore ha scritto e prodotto il cortometraggio “Amsicora”, la Graphic Novel “Una Danza di Amore e Morte” (per i disegni di Massimo Dall’Oglio), i romanzi “I due volti dell’Anima” e “Il Sogno di Amsicora”, le piece di teatro rituale “Sole, Terra e Forza Vitale”, “La nascita del Cosmo dallo Spirito della Musica”, e infine il monologo “Madre Sandahlia” per la regista-attrice Adele Caprio.

La trilogia è in una fase di ulteriore elaborazione da parte dell’Autore, con la scrittura del terzo romanzo della Saga, “SANDAHLIA – L’eredità dell’Assoluto Sognante”.