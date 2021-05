Film d’animazione è il nuovo singolo di Brunacci

Brunacci online sulle piattaforme digitali con il nuovo brano “Film d’animazione”: ecco il testo della canzone del cantautore aretino

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “FILM D’ANIMAZIONE”, il nuovo singolo di Brunacci. Più il tempo passa, più cresciamo, e più ci abituiamo a qualunque cosa, non ci stupisce più niente. Ma vi ricordate quando da bambini chiedevamo ai nostri genitori il perché di tutto? Come funziona la corrente? Perché piove? Perché? Perché? Perché?

Questo è quello di cui parla Brunacci nel suo nuovo singolo, “FILM D’ANIMAZIONE”. Il brano è stato scritto con la semplicità delle parole proprie dei bambini. L’abitudine alle cose ci fa perdere il piacere di osservarle lasciandoci sorprendere: questo brano ci invita a “tornare indietro” e a pensare come i bambini, che trovano il tutto nel nulla, al contrario degli adulti che trovano il nulla nel tutto.

Brunacci ci consiglia di imparare a guardarci intorno, perché tutto è magico, anche se ormai i nostri occhi e le nostre menti si sono abituati a qualsiasi cosa e fanno ormai fatica a sorprendersi. Il cantautore spiega il senso del suo nuovo brano “Film d’animazione” con una frase breve, semplice ma super efficace: “Il contrario del gioco non è ciò che è serio, bensì ciò che è reale”.

Biografia

Brunacci è il personaggio che racchiude in tutto e per tutto l’anima di Paolo Brunacci: ragazzo di 19 anni aretino, l’amico con cui fumare una sigaretta, con cui dividere una bottiglia di vino; Brunacci è semplicemente l’immagine di sé stesso raccontata tra le corde di una chitarra.

L’anima cangiante di Paolo si riflette nel suo percorso di studi dove dapprima frequenta il liceo classico di Arezzo per poi proseguire gli studi con la facoltà di Economia Aziendale a Firenze.

“Spesso mi chiedono come faccio a scrivere una canzone. La verità è che non ci vuole molto a tirar fuori qualcosa che ti ossessiona, è sufficiente scrivere quello che pensi senza pensare a cosa scrivere”.

Brunacci, che fin da piccolo si poneva domande cui non riusciva darsi delle risposte, ha trovato nella musica l’opportunità di esprimersi in modo chiaro e diretto. Quella che prima era una valvola di sfogo è diventata, crescendo, una passione. Brunacci ha sempre cantato ciò che per lui era più importante: la Vita al di là delle apparenze.

SEGUI BRUNACCI SU:

INSTAGRAM

YOUTUBE

FILM D’ANIMAZONE – BRUNACCI

Da bambino forse ero più vero

Un po’ stupido, ingenuo ma sincero

Senza avere paranoie per la testa

Forse pensavo solo meno.



Quando tutto sembra interessante

Chiedi ai tuoi come funziona la corrente

Guardi fuori e ti stupisci della pioggia

E passi ore a fare niente



Con la paura dell’irrazionale

Tipo le ombre che nel buio sono strane

O con i mostri sotto al letto

Non nel riflesso dello specchio



Ma



Se ti scordi di ridere ancora

Pensa quando giocavi sola

Con la luce sotto le lenzuola

Creavi storie e non pensavi di fare una storia



Dicevi quello che volevi dire

Facevi quello che volevi fare

Senza pensare troppo alle parole

Si risolveva tutto come in un Film d’animazione



(Instrumental)



Su chiedile il colore che le piace

A volte è bello approcciare sottovoce

E raccoglievi a testa bassa un fiorellino

E diventavi rosso come il colore preferito



Adesso pensi rovini quell’ istante

E non ti accorgi che nel mentre il tempo scorre

E ti lamenti sempre un po’ di tutto

Che tu sai sempre cosa fare e cosa è giusto





Se ti scordi di ridere ancora

Pensa quando giocavi sola

Con la luce sotto le lenzuola

Creavi storie e non pensavi di fare una storia



Dicevi quello che volevi dire

Facevi quello che volevi fare

Senza pensare troppo alle parole

Si risolveva tutto come in un Film d’animazione



(Instrumental)



Ma ci ripensi e a denti stretti, sono momenti, vai in mezzo ai resti della felicità



Anche di angosce, di urli e botte, di porte rotte, pianti di notte succede a quell’età



Ridendo menti, ricordi vecchi di sogni spenti, Ma a essere onesti ti hanno portato qua



False risposte, realtà corrotte, cerchi la fonte e vuoi la sorte della tua vita ma





Se ti scordi di ridere ancora

Pensa quando giocavi sola

Con la luce sotto le lenzuola

Creavi storie e non pensavi di fare una storia



Dicevi quello che volevi dire

Facevi quello che volevi fare

Senza pensare troppo alle parole

Si risolveva tutto come in un Film d’animazione