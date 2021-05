Fallin’ è il nuovo brano del duo D’Amico e Valax

D’Amico e Valax in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo Fallin’, caratterizzato da armonie uniche

Il duo D’Amico & Valax torna con il nuovo singolo dal titolo FALLIN’ in uscita su 1st Strike e Universal Music Germany. FALLIN’ mette in luce le note sonorità del duo italiano che nell’ultimo anno ha rilasciato brani molto coinvolgenti tra cui “OMG”, “STARS”, “STAYIN’ ALIVE” e “BELOVED” in collaborazione con Alex Nocera e Roy Batty. Singoli suonati da artisti del calibro di David Guetta, Timmy Trumpet, Lost Frequencies, Dimitri Vegas & Like Mike e Steve Aoki per citarne alcuni, all’interno dei loro radioshow. FALLIN’ caratterizzata da armonie uniche, sonorità inconfondibili e un ritornello da cantare a gran voce, accompagna gli ascoltatori verso un’estate ricca di positive vibes ed avventure incredibili.