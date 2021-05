Cosa fare in caso di perdita di sangue dal naso

La perdita di sangue dal naso o epistassi, nella maggior parte dei casi, non è qualcosa di preoccupante: ecco cosa fare con i bambini

La perdita di sangue dal naso, nella maggior parte dei casi, non è qualcosa di preoccupante. Il sangue dal naso, noto anche come epistassi o rinorragia, si presenta più frequentemente nei bambini tra i 4 e i 9 anni. L’emorragia può apparire copiosa ai genitori, ma di solito è moderata e non richiede ricovero in ospedale.

Ma per quali motivi i bambini sono più soggetti a questo tipo di manifestazione? E come intervenire senza peggiorare la situazione? Ne parla Giuseppe Bertolozzi, Pediatra e responsabile del Pronto Soccorso Pediatrico del Policlinico di Milano, che ci ha illustrato le poche e semplici mosse da effettuare in caso di sanguinamento dal naso.

Per quali motivi avviene l’epistassi?

I bambini presentano una maggior fragilità capillare della parte anteriore del setto nasale, parte che è molto vascolarizzata.

Per questo motivo, il sangue dal naso può manifestarsi per:

Scarsa umidità dell’ambiente

Esposizione al sole e al calore che può causare vasodilatazione e sanguinamento delle varici settali. In questo caso il sanguinamento è più spesso monolaterale

Infiammazione della parete anteriore del naso (vestibolite nasale), più frequente nel periodo invernale

Allergie

Presenza di corpi estranei nel naso

Sforzi eccessivi

Utilizzo prolungato di antinfiammatori non steroidei

Traumi delle ossa nasali

Abitudine del bambino a mettersi le dita nel naso.

Che cosa fare in caso di sangue dal naso?

Come prima cosa mantenere la calma e rassicurare il bambino

Far stare il bambino seduto o in piedi con la testa leggermente inclinata in avanti

Stringere la parte anteriore del naso con pollice o indice e tenere premuto per alcuni minuti

Applicare ghiaccio su naso, fronte o nuca.

Incoraggiare il bambino a eliminare il sangue dalla bocca che potrebbe causare vomito

Offrire una bevanda fresca

N.B. : L’epistassi può non arrestarsi se il bambino assume antiinfiammatori non steroidei.

Che cosa non fare in caso di sanguinamento dal naso

Farsi prendere dal panico

Far sdraiare il bambino

Applicare acqua calda

Inclinare la testa all’indietro

Applicare cotone, garze o qualunque materiale nel naso (il tamponamento è meglio eseguirlo in pronto soccorso).

Cosa fare dopo l’epistassi?

Dopo l’episodio di sanguinamento dal naso, è importante tenere tranquillo il bambino, evitando di fargli mangiare cibi caldi e sottoporlo a fonti di calore, tra cui anche bagni e docce calde nelle 24 ore successive. E’ importante anche evitare di fargli soffiare il naso.

Nel caso in cui l’epistassi durasse più di 20 minuti, in caso di episodi ricorrenti e frequenti, se il bambino si mostra debole, pallido e sudato o se ha meno di tre anni, è necessario contattare il medico di base o andare in Pronto Soccorso.

Per tutti gli altri casi, ricordatevi di mantenere la calma e seguire le semplici indicazioni del nostro esperto.