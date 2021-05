Capita dei Diletta ha anche un videoclip

Capita, il singolo di debutto della band comasca Diletta, ha anche un video!

Le cose importanti nella vita, quelle belle e quelle meno belle, capitano così, senza preavviso e senza effetti speciali. Il brano “Capita” racconta di come la vita non sia un set cinematografico e di come le persone ricerchino ostinatamente un pò di magia tra la banalità del quotidiano e il desiderio di essere amati.

Il video è stato realizzato dai partecipanti alla campagna di crowdfunding che ha permesso di realizzare il disco di debuttodi prossima uscita e riassume perfettamente questo periodo assurdo che stiamo vivendo. L’atipica band ci conduce per mano nel mondo sconosciuto dove le cose, quelle che cerchiamo di programmare e controllare ogni giorno, spesso capitano e basta, senza una regia, senza un motivo: e così capita…