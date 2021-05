Olivier Fernandez debutta con il disco L’Aliante

Il poliedrico artista Olivier Fernandez pubblica il suo album d’esordio: “L’Aliante”. Un progetto musicale che va dal Prog al Country Rock

Il pittore “chansonnier” Olivier Fernandez pubblica il suo primo album intitolato “L’Aliante”, prodotto e distribuito da Il popolo del Blues / Audioglobe, disponibile su tutti i digital store.

Il progetto musicale ruota attorno al concept della “vita interpretata come un viaggio” e nasce dall’incontro con Pericle Sponzilli (Reale Accademia di Musica, Fholks, P.I.S) – protagonista della scena musicale romana anni ’70 e amico di lunga data di Fernandez – e con il compositore, produttore e arrangiatore di spicco Fabio Liberatori (autore di tante colonne sonore per il Cinema; fondatore degli Stadio; arrangiatore e produttore per Lucio Dalla e Ivan Graziani, tra gli altri).

“L’Aliante” contiene nove tracce che evidenziano le passioni musicali (dal Prog al Country Rock) dell’artista presentate per la prima volta in forma cantautorale italiana, non in inglese (come, invece, consuetudine di Fernandez). “Affronto per la prima volta storie in cui sento di esprimermi liberamente e ritrovo una armonia in me stesso e con gli altri che mi fa sentire bene. Cantare in italiano mi da una sensazione che in inglese non ho mai avuto”.

La bellezza e il fascino del viaggio – dagli Usa all’Australia, passando per l’India – hanno ispirato i brani del disco, ricco di storie personali e al tempo stesso universali, che il cantautore presenta con queste parole: “In alcuni brani emerge il racconto di esperienze del passato, come nelle canzoni Srinagar e L’Aliante, che sono frammenti di memoria di viaggi in India negli anni della mia giovinezza. La dimensione del viaggio, le esperienze, gli incontri sono sempre fonti di ispirazione in tutta la mia attività creativa, sia nella musica che nelle altre forme artistiche figurative”.

Sull’identità del titolo: “Ho immaginato di volare con un aliante sulla mia vita e di vedere dall’alto vari momenti, emozioni, ricordi. Questo disco è un progetto musicale frutto di una storia personale non discografica; rappresenta una raccolta di diari di vita che ho accumulato nel tempo, la sintesi di anni di armonie, melodie e idee che mi portavo dentro e non volevo andassero perse. Le mie canzoni esprimono l’esigenza di raccontare scorci del mio passato e del presente, cantando per la prima volta in italiano.”

Pittore, ceramista e scultore, Olivier Fernandez ha una sensibilità artistica rara, che traspare dalla sua musica così ricca di passione e di dolcezza.

Un passato da cantante e da bassista di gruppi rock nella Roma anni ‘60, girando tra i locali della Capitale come il Piper, Titan, Vum Vum. Una vita dedicata all’arte della scultura, della pittura e della ceramica in tanti posti tra l’Italia e l’estero.

Dopo aver scelto il Chianti Senese come base definitiva, Fernandez decide ora di dedicarsi alla passione per la musica, alla vocazione da musicista, per ricordare i momenti più intensi della vita di un uomo, come gli amori brevi della gioventù e la vita in famiglia.

BIOGRAFIA

Scultore, pittore, ceramista, da sempre appassionato di musica. Olivier Fernandez è nato a Roma nel 1948 e ha vissuto i primi anni della sua vita in Francia ad Aix en Provence. A trasmettergli l’amore per la musica è stato il padre, pianista, cugino del compositore Darius Milhaud. Il ritorno di Olivier a Roma, solo con la mamma, è stato inframezzato da molti viaggi che lo hanno fortemente influenzato e formato anche musicalmente. Suo padre, nel frattempo, aveva deciso di lasciare l’Europa sconvolto dalla guerra e dalla persecuzione nazista e si era trasferito in Costa d’Avorio partendo da Marsiglia su una nave bananiera, raggiungendolo poi nel 1960. Nel 1964 si trasferiscono negli Stati Uniti; erano gli anni dell’esplosione della musica “nuova” dei The Beatles, Bob Dylan, Byrds, Beach Boys. Dal 1967 al 1972 suona con diversi gruppi rock romani come cantante, dotato di una perfetta pronuncia della lingua inglese appresa in America; partecipa ad una bizzarra tournée di beneficenza in India che gli permette di girare suonando e cantando anche in famosi teatri per due mesi. Roma è per Fernandez una terra di passaggio, solo per brevi soste: va in Israele sei mesi in Kibbutz a lavorare, poi vive a Bali e Giava per un anno. Parte per l’Australia, dove inizia a collaborare con alcuni gruppi musicali in veste di cantante. L’India ha sempre un forte richiamo nella sua vita, così Oliver decidere di trascorrere un anno intero a Pune, nell’Ashram di Bagwan Rajneesh (Osho). Dopo gli anni del socialismo e del country australiano, arriva l’immersione nella meditazione: suona la chitarra con gruppi NewAge e Rock presenti a Pune e incontra per la prima volta l’arte della ceramica, passione e futura professione.

Tornato a Milano, conosce sua moglie Margherita, ceramista, e con lei, dopo un anno di studio alla Goldsmith University a Londra, apre un laboratorio di ceramica e scultura. Attualmente vive nel Chianti senese con la sua famiglia. Oltre alla scultura e alla pittura continua a suonare, affiancando lo studio del jazz al rock.

Spotify:https://open.spotify.com/artist/5027CSsMOGGAwVmkuYXJZT?si=sf9UOc10Q5SU230eA42IQw&nd=1