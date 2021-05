Motta annuncia le date del Semplice Tour

Si intitolava “Per l’ultima volta” la data con cui Motta, il 28 settembre del 2019, chiudeva un lunghissimo tour all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Dopo quasi due anni, con una pandemia di mezzo e un album appena uscito, il cantautore torna finalmente sul palco.

Insieme a Motta (voce, chitarra acustica e percussioni), suoneranno dal vivo Cesare Petulicchio (batteria), Giorgio Maria Condemi (chitarre), Carmine Iuvone (violoncello), Matteo Scannicchio (tastiere/elettronica) e Francesco Chimenti (basso/violoncello).

Motta torna a quella che è la dimensione essenziale per un artista come lui che è cresciuto, umanamente e professionalmente, sopra i palchi, suonando in giro per l’Italia senza quasi mai fermarsi. “Semplice”, pubblicato il 30 aprile da Sugar, è un disco che racconta il suo nuovo percorso di crescita personale ed artistico attraverso un processo di semplificazione e di ritorno alle cose semplici. Prodotto dallo stesso Motta nel suo studio romano con la complicità di Taketo Gohara, l’album rispecchia la volontà di avvicinare sound e arrangiamenti alla dimensione live.

​ECCO LE DATE DI SEMPLICE TOUR​