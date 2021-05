Marco Predieri torna in scena con Francesca Nunzi

Marco Predieri torna in scena dal vivo, dopo il lockdown: sarà protagonista del nuovo spettacolo con la regia e la partecipazione di Francesca Nunzi

Si riaccendono i riflettori! Molti protagonisti dello spettacolo dal vivo stanno riprendendo la loro attività, tornando a incontrare il pubblico nelle sale. Marco Predieri, volto amato della scena, che in realtà non si è mai fermato nel lungo periodo di chiusure, operando sul web e in tv, riparte dalla sua Firenze, con l’anteprima nazionale di un nuovo lavoro, “Il costruttore di valigie”, da lui stesso scritto e dove promette di “mettersi a nudo”. Il debutto avverrà sabato 29 maggio, alle 19,30 nel centro storico del capoluogo toscano, nel popolare Teatro di Cestello, cuore culturale del rione di San Frediano.

“Si ma sarà solo il punto di partenza – fa sapere l’attore – anche perché speriamo ora di poter riprendere la strada delle emozioni live, senza dove subire nuove angoscianti interruzioni”. A firmare la regia, con un cameo anche sul palco, è uno dei più bei nomi della scena nazionale, l’attrice, allieva di Gigi Proietti, Francesca Nunzi. “E’ un privilegio pazzesco essere diretto da Francesca – prosegue il nostro protagonista – Le sue idee, il suo taglio arricchiscono il testo di magia e mi aiutano a crescere, sia in questa avventura che in generale come artista. La mano di Proietti si vede, c’è poco da fare, nel suo modo di concepire il lavoro sulla scena … In più la cosa incredibile è che si mette lei stessa a disposizione e sarà presente sul paclo, con me, ma in una veste del tutto inedita … che però non posso anticipare”. Un debutto che non dovrebbe rimanere isolate.

“Ora pensiamo a ripartire – conclude Marco – che non è affatto banale, soprattutto mentalmente, riprendere il filo che si è spezzato. Però ovviamente non è un’operazione che finisce con le prime date né a Firenze. Lo porteremo a Roma, Reggio Emilia e insomma stiamo già lavorando con la produzione a cercare piazze. Oh questa è solo la stazione dove si forma il treno, i binari vedremo dove ci porteranno. Info www.teatrocestello.it