Il fiume è la nuova canzone degli Avion Travel che anticipa l’Opplà Tour, che vedrà la data zero il 30 maggio al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio

“E tutto insieme, tutte le voci, tutte le mete, tutti i desideri, tutti i dolori, tutta la gioia, tutto il bene e il male, tutto insieme era il mondo, tutto insieme era il fiume del divenire, era la musica della vita”. Hermann Hesse

“Il fiume” è il nuovo brano degli Avion Travel, in uscita il 28 maggio sui digital store e in radio. «Il fiume è acqua che scorre, che trascina altrove, vita, futuro, scoperta, incertezza. Ma anche separazione tra le due sponde, distanza, mistero e desiderio di conoscere.

Nata da una suggestione sulla riva argentina del Rio De la Plata, guardando da Buenos Aires la sponda lontana e invisibile di Montevideo, questa nuova canzone era in attesa di compagnia per un lavoro più ampio – dicono gli Avion Travel.

Dopo più di un anno di sospensione in questo tempo incerto, abbiamo deciso di pubblicarla per accompagnare il nostro più volte annunciato e rimandato “Opplà Tour” in cui racconteremo i nostri quaranta anni di musica e di concerti.

Cercheremo di metterla a suo agio con un pugno di canzoni del nostro repertorio che negli ultimi anni hanno atteso in panchina di tornare sul palcoscenico».

In contemporanea all’uscita de Il fiume, gli Avion Travel saranno nelle Marche per l’allestimento dell’Opplà Tour, che vedrà la data zero il 30 maggio al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio.

L’Opplà Tour prosegue poi per:

12/6/21 Monastier di Treviso (Tv) – Abbazia Santa Maria del Pero

28/6/21 Bollate (Mi) – Villa Arconati (all’interno del programma di Musica dei Cieli)

17/7/21 Settimo Torinese (To) – Piazza della Libertà

(le date sono in continuo aggiornamento)

Nelle prossime settimane, Opplà, uno degli album più rappresentativi nella storia quarantennale degli Avion Travel, uscirà in vinile per la Sugar.

BIOGRAFIA

Gli Avion Travel nascono a Caserta nel 1980. Negli anni si sono ritagliati uno spazio importante sulla scena della canzone d’autore italiana, con una intensa attività live e numerosi dischi. Nel 2000 vincono il Festival di Sanremo con il brano Sentimento.

Nel 2018 esce l’ultimo album di inediti della band, Privé, un disco fedele allo spirito di produzione indipendente e alle atmosfere della trilogia composta da “Bellosguardo”, “Opplà”, “Finalmente Fiori” e realizzato dopo aver ricostruito lo staff operativo dei loro inizi, con Mario Tronco nel ruolo di produttore artistico e supervisore, oltre che di arrangiatore e musicista.

Gli Avion Travel si sono ricongiunti in formazione originale per quello che è stato il Retour nel 2014, poi protrattosi fino agli inizi del 2017. Nell’estate dello stesso anno dopo la scomparsa di Fausto Mesolella e un periodo di esitazioni e riflessioni, il tour è ripreso in quintetto con la new entry di Duilio Galioto alle tastiere.

Gli Avion Travel sono:

Peppe Servillo

Mimì Ciaramella

Peppe D’Argenzio

Ferruccio Spinetti

Duilio Galioto

Segui gli AVION TRAVEL

FB: https://www.facebook.com/Avion-Travel-Pagina-Ufficiale-263406990716/

IG: https://www.instagram.com/avion_travel_pagina_ufficiale/?hl=it

YT: https://www.youtube.com/c/aviontravelofficial