Daniel Cosmic torna con Passione Pentimento

Daniel Cosmic torna con il singolo “Passione Pentimento”: un brano estivo disponibile online su tutte le piattaforme digitali

E’ tempo d’estate, è tempo di mare, è tempo del Princì della bachata. Daniel Cosmic, travolgente e straripante ci trascinerà in nuovi scenari musicali a passo di bachata dal sapore di sale, ci farà muovere a tempo di sonorità latine sulle spiagge di questa estate italiana.

La vera notizia è che il 28 maggio torna Daniel Cosmic, torna come non mai, per farci ballare. Con “Passione Pentimento” si preannuncia un’estate rovente per un brano che di sicuro ci farà ribollire dentro, con un battito coinvolgente per metterci alle spalle tutto, facendoci vibrare di palpiti e di sensualità.

Il 28 maggio è un giorno importante per un evento nella musica, in cui Daniel Cosmic preserverà una sorpresa a tutti i suoi fans e non solo in cui appassionati di salsa e bachata potranno esibirsi sui social al lancio del singolo.

Daniel Cosmic il primo a farci sentire così vicino al gusto italiano i suoni dell’America latina. Un clamoroso ventaglio di contaminazioni e di linguaggi musicali, una traboccante voglia di goderci la vita fra la salsedine e la spensieratezza sulle nostre spiagge in un modo che non dimenticheremo, perché continueremo a ballare sotto il sole dei nostri mari.

“Passione pentimento” sarà disponibile a partire dal 28 maggio su tutti i digital stores.