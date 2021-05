Alzheimer: proteina tau si diffonde in 4 modi diversi

Alzheimer: uno studio internazionale mostrare come la proteina tau si diffonde secondo quattro modelli distinti che portano a sintomi diversi con prognosi diverse

La malattia di Alzheimer è caratterizzata dall’accumulo e dalla diffusione anomala della proteina tau nel cervello. Uno studio internazionale può ora mostrare come la tau si diffonde secondo quattro modelli distinti che portano a sintomi diversi con prognosi diverse negli individui colpiti. Lo studio è stato pubblicato su Nature Medicine.

“In contrasto con il modo in cui abbiamo finora interpretato la diffusione della proteina tau nel cervello, questi risultati indicano che la patologia varia secondo almeno quattro modelli distinti. Questo suggerirebbe che l’Alzheimer sia una malattia ancora più eterogenea di quanto si pensasse in precedenza. Ora abbiamo motivo di rivalutare il concetto di Alzheimer tipico, e a lungo termine anche i metodi che usiamo per valutare la progressione della malattia”, dice Jacob Vo-gel della McGill University, e autore principale dello studio.

La diffusione della tau nella corteccia cerebrale è un marcatore chiave per l’Alzheimer. Negli ultimi anni, è diventato possibile monitorare l’accumulo della proteina tossica nel cervello dei pazienti con Alzheimer con l’aiuto della tecnologia di imaging PET.

Negli ultimi trent’anni, molti ricercatori hanno descritto lo sviluppo della patologia tau nell’Alzheimer usando un unico modello, nonostante i casi ricorrenti che non si adattavano a quel modello. Tuttavia, i risultati attuali spiegano perché diversi pazienti possono sviluppare sintomi diversi.

“Poiché diverse regioni del cervello sono colpite in modo diverso nei quattro sottotipi di Alzheimer, i pazienti sviluppano sintomi diversi e anche prognosi. Questa conoscenza è importante per i medici che valutano i pazienti con Alzheimer, e ci fa anche chiedere se i quattro sottotipi potrebbero rispondere in modo diverso ai diversi trattamenti. In questo momento, la ricerca su vari farmaci che riducono la quantità di tau nel cervello è molto attiva, e sarà emozionante vedere se variano in efficacia a seconda del sottotipo di Alzheimer”, dice Oskar Hansson, professore di neurologia alla Lund University, che ha supervisionato lo studio.

Lo studio attuale è una collaborazione tra siti in Svezia, Canada, USA e Corea. Insieme, i ricercatori hanno esaminato la popolazione più grande e diversificata del mondo fino ad oggi con tau-PET, che abbraccia l’intero quadro clinico della malattia di Alzheimer. Lo studio ha incluso partecipanti che non avevano ancora sviluppato alcun sintomo, il cosiddetto Alzheimer presintomatico, partecipanti con lievi difficoltà di memoria e quelli con demenza di Alzheimer completamente sviluppata.

In un primo campione, i dati a lungo termine sono stati compilati da 1.612 individui all’interno di cinque studi multicentrici indipendenti. Tra questi, i ricercatori hanno identificato un totale di 1.143 individui cognitivamente normali o individui che avevano sviluppato l’Alzheimer in varie fasi.

Un algoritmo è stato applicato ai dati delle immagini PET tau dei 1.143 individui, il cosiddetto algoritmo SuStaIn (Subtype and Staging Inference). Il materiale è stato pro-cessato con l’apprendimento automatico in un processo automatizzato, al fine di essere in grado di distinguere sottotipi e modelli nel modo più imparziale possibile.

Come previsto, molti individui non hanno mostrato alcun segnale anomalo di tau PET, e questi sono stati quindi automaticamente assegnati a un gruppo tau-negativo. Convalidando poi le immagini PET tau con una sesta coorte indipendente e seguendo gli individui per circa due anni, i ricercatori sono stati in grado di sviluppare quattro modelli che rappresentavano al meglio i dati degli individui rimanenti. Anche se il numero di sottogruppi variava in relazione agli individui, tutti erano rappresentati in tutte le coorti.

Abbiamo identificato quattro modelli chiari di patologia tau che sono diventati distinti nel tempo. La prevalenza dei sottogruppi variava tra il 18 e il 30 per cento, il che significa che tutte queste varianti di Alzheimer sono in realtà abbastanza comuni e nessuna singola domina come pensavamo in precedenza”, dice Oskar Hansson.

Variante uno: la tau si diffonde principalmente nel lobo temporale e colpisce principalmente la memoria. La variante uno si è verificato in 33 casi su cento.

Variante due: in contrasto con la variante uno, questa variante si diffonde anche nel resto della corteccia cerebrale. L’individuo ha meno problemi di memoria che nella prima variante, ma d’altra parte ha maggiori difficoltà con le funzioni esecutive, cioè la capacità di pianificare e performare un’azione. La variante due si è verificata nel 18% dei casi.

Variante tre: L’accumulo di tau avviene nella corteccia visiva, cioè nella parte del cervello dove vengono elaborate e classificate le informazioni provenienti dal nervo ottico. L’elaborazione visuospaziale delle impressioni sensoriali nel cervello è colpita negli individui con questo modello. Hanno difficoltà a orientarsi, a distinguere forme e contorni, la distanza, il movimento e la posizione degli oggetti in relazione ad altri oggetti. La variante tre si è verificata nel 30% dei casi.

Variante 4: La Tau si diffonde asimmetricamente nell’emisfero sinistro e colpisce principalmente la capacità di linguaggio dell’individuo. La variante quattro si è verificata nel 19 per cento di tutti i casi.

I ricercatori credono che questa nuova conoscenza possa dare ai pazienti metodi di trattamento più individualizzati in futuro.