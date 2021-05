Vanessavirus di Gabriel Matzneff arriva in Italia

Arriva nelle librerie italiane “Vanessavirus” di Gabriel Matzneff, l’ultimo lavoro di uno dei grandi e discussi autori francesi viventi

“Sono sopravvissuto al Coronavirus. Non sopravviverò al Vanessavirus”. Chi scrive è Gabriel Matzneff, considerato uno dei grandi autori francesi viventi. Le sue opere sono pubblicate da Gallimard e da La Table Ronde, e nel 1995 è stato insignito della medaglia di Officier des Arts et des Lettres.

Ma ora improvvisamente qualcosa è cambiato. Matzneff, nel 2021, non riesce più a trovare in Francia un editore disposto a pubblicare il suo ultimo libro e si vede costretto a farlo circolare solo come samizdat. Perché?

Il motivo è l’uscita nel 2020 di un altro libro, Le consentement di Vanessa S.: un racconto autobiografico che suscita scandalo, mette in stato d’accusa lo scrittore oggi ottantacinquenne e scuote le coscienze dei lettori francesi e di mezza Europa. Vanessa è la donna che oltre trent’anni fa, quando aveva quattordici anni, visse con lui (allora cinquantenne) una relazione durata circa un anno e mezzo. Sicuramente consenziente, ma psicologicamente deleteria a giudizio di lei, dolcissima e travolgente a giudizio di lui. Una storia non clandestina, ma ben nota da sempre al cenacolo della cultura francese, allora alquanto permissivo ma che adesso, investito dalla sferzata di riprovazione provocata dalla pubblicazione di questo best-seller, si trasforma in censore senza appello di una delle sue voci più illustri.

Vanessavirus, poiché è stato scritto secondo quanto afferma lo stesso Matzneff senza aver letto Le consentement, in realtà non è una risposta alle pesanti dichiarazioni della ex amante ma semplicemente la sua versione dei fatti. E scegliendo di accogliere nel proprio catalogo questo libro, tradotto in italiano da Giuliano Ferrara, al di là di ogni giudizio morale che ognuno potrà esprimere sullo scrittore e sulla sua condotta di vita, Liberilibri è la prima casa editrice a concedere a Gabriel Matzneff il diritto di pubblicare che nessun altro ad oggi gli ha accordato, a partire dal suo Paese.

Indicato da Vanessa come suo carnefice, si ritrova ad essere a sua volta vittima del neo-moralismo di una “cancel culture” dagli effetti liberticidi: è diventato un autore proibito, da mettere all’indice, tanto che Gallimard, storica casa editrice di Matzneff, ha persino ritirato alcuni suoi libri dal commercio.

Gabriel Matzneff, Vanessavirus, traduzione di Giuliano Ferrara, Liberilibri 2021, collana Narrativa, pagg. 102, euro 14.00, ISBN 978-88-98094-96-7