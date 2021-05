Torna White, il salone della moda sostenibile

White, il salone della moda sostenibile, conferma le due edizioni del 2021: si parte a giugno con un evento online, a settembre si farà in presenza

Mentre dal 19 al 21 giugno il salone milanese della moda “White” si ripropone con un nuovo format ancora all’80% digitale, che punta su sostenibilità e artigianalità evoluta, in forma finalmente di nuovo ‘fisica’ “White” torna dal 23 al 26 settembre durante Milano Moda Donna.

Cambia il format che diventa “evento diffuso” e coinvolgerà alcuni spazi e store multibrand di Milano in cui saranno presentati brand sostenibili e artigiani di nuova generazione. Un evento fisico, contingentato secondo quelle che saranno allora le norme Covid, che prevede anche una forte attivazione digitale.

Inoltre, per entrare nel vivo di cosa significhi il saper fare moda sostenibile e per presentare il concetto di modern craft saranno organizzati alcuni Workshop dove i creativi faranno vedere dal vivo o in streaming dai loro atelier le loro tecniche produttive. Entrambe le edizioni saranno realizzate con il supporto di Maeci e Ice-Agenzia, in partnership con Confartigianato Imprese e con il patrocinio del Comune di Milano, mentre una speciale collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana supporterà le nuove generazioni.

Massimiliano Bizzi, fondatore di White, afferma: “In questi mesi abbiamo capito cosa vuol dire non avere un luogo fisico, un vero momento aggregativo e di incontro dove fare network creativo e culturale che permette di sviluppare il proprio business in modo completo.

La vera ripartenza sarà a settembre, quando con la campagna vaccinale si potrà tornare alla normalità. Il nostro staff commerciale, che quotidianamente dialoga con le aziende, ha riscontrato nei brand un forte desiderio di tornare a incontrare fisicamente i propri clienti, per i quali è fondamentale poter valutare in presenza le collezioni, attraverso l’esperienza fisica. Già un numero rilevante di marchi italiani ed internazionali ha confermato la presenza alla prossima edizione di settembre, dimostrando quanto la fiducia, il lavoro e i risultati costruiti negli anni passati siano solide fondamenta per l’urgente ripartenza”.