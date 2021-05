I Tesla Shamans pubblicano il nuovo singolo

I Tesla Shamans online in digitale con il loro primo singolo Shamans presente sul loro album di debutto Electric Storm uscito da poco

La band nasce a cavallo tra il 2018 e il 2019; alla voce troviamo Steve Crow – ex Mr Riot -, alla chitarra Paul Gun – ex Østili – mentre al basso c’è Tom – ex Mr Riot, Karnar -. Si aggiunge solo in un secondo momento il batterista Bellix – ex Niamh, Østili -.

Il progetto spazia dall’Hard Rock tipico degli anni ottanta e contaminato da influenze Blues, a Riff ricercati amalgamati sapientemente con Synth dal suono più contemporaneo, il tutto immerso in uno scenario sciamanico travolto dalle frequenze della Terra.

A proposito del singolo il cantante, Steve Crow, dichiara: ”Shamans si ispira al risveglio della coscienza del singolo parlando della trasformazione dell’IO, sciolto dall’illusione della società, ed immerso nel cammino della consapevolezza. La Chiamata si rivela un percorso difficile da sostenere, il cuore si fa pesante e lo scenario intorno a sé assume un aspetto quasi macabro fino all’apoteosi riflessiva del viaggio, preambolo della metamorfosi finale. La composizione trae dunque ispirazione dall’esperienza della scelta dello sciamano, canale di tutte le energie.” Tom, il bassista, riguardo al video che accompagna Shamans aggiunge: “Abbiamo avuto modo di girare le riprese di Shamans durante una delle riaperture di questo periodo, dove già solo potersi trovare era quasi un evento mondiale. Insomma una giornata tra amici con la scusa di fare un po’ i tamarri: Paul Gun ha addirittura rispolverato il cappello delle grandi occasioni! Del resto andare in pausa pranzo vestiti da sciamani è sicuramente un’ottima strategia per convincere le persone che la Chiamata è vicina: abbiamo solo rischiato che fosse alla Polizia!”.

Godetevi quindi questo viaggio mistico, eccovi Shamans, primo video dei Tesla Shamans estratto dal loro album di debutto Electric Storm:

